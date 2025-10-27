「TIGORA×ジョジョ」コラボウェア誕生　着た感想をありのまま話すぜ

アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」と、スポーツブランド「TIGORA（ティゴラ）」がまさかのコラボ。「ランニングTシャツ」「ウインドジャケット」等のアイテムが、10月10日より「スポーツデポ・アルペン」「公式オンラインストア」にて販売開始されています。

ジョジョファンならきっと「スポーツウェア？」と驚いたはず。だってこの両者、なんとなく親和性が低いような……？今回、メーカーよりメディア提供品が送られてきたので、実際に着用してみました。結果から言うと……これ、“最高にハイ”になれるジョジョウェアでした。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

TIGORAは、スポーツデポ・アルペンなどを展開するアルペングループのプライベートブランド。「高機能×シンプル×低価格」をコンセプトに、ランナーやトレーニーに人気のブランドです。

そんなTIGORAが、アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」と意外（？）なコラボ。Tシャツやジャケット、ショーツなど全8アイテムが登場しています。

承太郎、ジョセフ、ポルナレフ、DIOら人気キャラクターや、同作を象徴する「スタンド」「タロットカード」といったモチーフを散りばめつつ、派手すぎず普段使いできるデザインが魅力。

今回はメーカーに半袖Tシャツ（イギー）Lサイズ、ランニングウインドジャケットLサイズ、マルチポケットショーツMサイズの3点セットを提供いただいたので、早速着用してみました。ちなみに筆者の身長は165cm、70kgです。

■ ドゥー・ユー・アンダスタン？各アイテムのレビュー

ランニング 半袖Tシャツ

「ランニング 半袖Tシャツ（イギー）」は、ポリエステル100％の軽量素材で、吸水速乾・ストレッチ性・UVカット（UPF50＋）を搭載。表面にはクレープ素材のような凹凸があり、さらっとした肌触りが特徴です。

胸部の「JOJO」ロゴは控えめながら、背面のイギーが存在感抜群。シート転写が採用されているので、高級感も感じられます。大きくプリントされたイギーが、まるでスタンドのように背中を守ってくれそう。

襟ぐりは標準的なクルーネック（丸首）で、シルエットも程よいゆとりがあります。運動時に汗をかいてもすぐ乾くため、ランニングにも最適。それでいてスポーツウェア見えしすぎず、普段着にも取り入れやすいのが嬉しいポイントでした。

価格は2999円（税込）、サイズ展開はXS、S、M、L、XL、2XLで、イギーのほか「スタープラチナ」「ザ・ワールド」「ポルナレフ」デザインも用意されています。

ランニング ウインドジャケット

「ランニング ウインドジャケット」は、撥水性・ストレッチ性・UVカット性を備えたポリエステル素材。フード付きで、雨の日のランニングにも対応可能です。

デザイン面では、前面にスタンド能力をイメージしたタロットカード、背面に承太郎・ポルナレフ・花京院・ジョセフ・イギー・DIOといった主要キャラのシルエットがプリント。デザインは半身、かつモノトーンカラーでまとめられており、一見するとシックなウインドブレーカーですが、よく見ると「お前……スタンド使いか！？」と気づく仕掛けにニヤリ。

さらに左袖には「STARDUST CRUSADERS」、右袖には「JOJO’S BIZARRE ADVENTURE」の文字ロゴが入り、ファン心をくすぐります。

前面チャックはYKK製。腰にはドローコードがあり、絞ればシルエットを調整可能です。背面には大きな通気口が設けられていて、両サイドには内側メッシュのポケットも2つ付いており、熱がこもりにくい仕組みはうれしいポイント。ただしポケットにはチャックが付いていないので、中に貴重品を入れたまま激しい運動のは避けた方が良いでしょう。

全体的にゆったりとした着心地で、羽織るだけでサマになる万能ジャケット。走るたびに風を切る感覚は、思わず「おお……ブラボー！」とつぶやきたくなる完成度でした。

価格は6999円（税込）、サイズ展開はXS、S、M、L、XL、2XLとなっています。

ランニング ショートパンツ

「ランニング ショートパンツ」は、こちらもポリエステル100％。軽くてストレッチ性抜群。腰回り360度に6つと、両サイドにメッシュポケットがあり、ちょっとした小物を入れるのに便利。

ウインドジャケットと同様、全面半身にタロットカード、背面には主要キャラのプリント入りで、右裾には「JOJO」と「To Be Continued」のロゴが。メッシュの切り替え部分はデザインとしても映え、機能美を感じさせます。

気になったのは股下がMサイズでおよそ18cmと、やや短めである点。もちろんスポーツウェアとしての仕様で、動きやすさは抜群で、ランニング中も違和感なくフィットし、軽快に動けました。

ですがもしも、普段着としても使いまわしたい、という場合には、少し大きめのサイズをチョイスしていたほうが無難と言えるかもしれません。腰には紐が付いていてウエストは調整可能です。

価格は3999円（税込）、サイズ展開はXS、S、M、L、XL、2XLとなっています。

■ 思わず「シブいねェ……」と唸るデザインにニッコリ

どのアイテムも、ぱっと見はシンプル。しかしよく見るとタロットカードやロゴ、キャラのシルエットが潜んでおり、「分かる人には分かる」仕様。まさに“スタンド使いはスタンド使いに惹かれる”構造そのものです。

カラーリングもモノトーン中心で、セットアップでも他のアイテムと合わせても決まるのもポイント。吸水速乾・UVカットなどの高機能性を備えながら、スポーツシーンだけでなく、街中でも自然に“馴染む”デザインです。

そして何より、ジョジョファンの心をくすぐるさりげない主張の数々は、思わず「シブいねェ……」と心の中のテニール船長もにっこりすることでしょう。

このウェアを走り出せば、まるで自分がスタンド使いになったかのような気分。“覚悟”を決めて走るあなたの背中を、承太郎をはじめとするキャラクターたちがそっと押してくれるはずです。

「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」×TIGORAコラボアイテムは、スポーツデポ・アルペン、公式オンラインストアにて販売中。ただし人気のため、一部在庫切れも発生中とのことです。

＜記事化協力＞

株式会社アルペン

（山口弘剛）

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025102702.html