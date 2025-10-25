映画『楓』ジャパンプレミアに53組106名様をご招待！
今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『楓』ジャパンプレミアイベントに53組106名様をご招待いたします！
スピッツの名曲「楓」を原案にした、映画『楓』が12月19日（金）に全国公開となる。時代を超えて愛される国民的バンド・スピッツの楽曲が、デビュー34年にして初の映画化。「楓」は、1998年にリリースされた8thアルバム『フェイクファー』の収録曲で、同年にアルバムからシングルカットされ、その後数多くのアーティストにカバーされながら、27年経った今も愛され続ける名曲。ボーカルで作詞・作曲も担当する草野マサムネが綴る歌詞と心揺さぶるメロディーは、聴く人それぞれに寄り添い、大切な人との別れや想い出を包み込む。本作で監督を務めるのは、多様な恋愛映画を手がけてきた行定勲。『世界の中心で、愛をさけぶ』に続く令和を代表するラブストーリーに挑む。そして、オリジナルストーリーを書き上げたのは、『ソラニン』『東京リベンジャーズ』などジャンル問わず常に評価される脚本家・髙橋泉。そして音楽は、藤井風など様々なアーティストの作曲や編曲、プロデュースを務め、優れた楽曲をCM・映画・ドラマなど多方面に提供するYaffleが担当する。
大切な人を失う運命に向き合う2人の主人公を演じるのは、福士蒼汰と福原遥。双子の涼と恵の幼なじみで、二人の一番の理解者である梶野茂役を宮沢氷魚、カメラマンとして働く涼のアシスタントで、涼を慕う遠藤日和役を石井杏奈、亜子の行きつけの店の店長で、よき相談相手でもある辻󠄀雄介役をTravis Japanの宮近海斗が演じる。さらに、福士演じる双子の涼・恵の両親役に、大塚寧々、加藤雅也も加わり、豪華なベテランキャストらが脇を固める。
【ストーリー】
僕は、弟のフリをした。君に笑っていてほしくて。
須永恵（福士蒼汰）と恋人の木下亜子（福原遥）は、共通の趣味の天文の本や望遠鏡に囲まれながら、幸せに暮らしていた。しかし朝、亜子を見送ると、恵は眼鏡を外し、髪を崩す。実は、彼は双子の弟のフリをした、兄・須永涼だった。１ヶ月前、ニュージーランドで事故に遭い、恵はこの世を去る。ショックで混乱した亜子は、目の前に現れた涼を恵だと思い込んでしまうが、涼は本当のことを言えずにいた。幼馴染の梶野（宮沢氷魚）だけが真実を知り涼を見守っていたが、涼を慕う後輩の日和（石井杏奈）、亜子の行きつけの店の店長・雄介（宮近海斗）が、違和感を抱き始める。二重の生活に戸惑いながらも、明るく真っ直ぐな亜子に惹かれていく涼。いつしか彼にとって、亜子は一番大事な人になっていた。一方、亜子にもまた、打ち明けられない秘密があったー。
愛するからこそ、伝えられなかった想い。
めぐる季節の中で明らかになる、あまりにも切ない真実に、驚きと涙がとまらない。
★★ジャパンプレミアイベント 概要★★
本作公開を前にジャパンプレミアイベントを実施。抽選で53組106名様をご招待！
【日時】11月13日（木）夕刻予定
【場所】都内某所
【登壇者】福士蒼汰、福原遥、宮沢氷魚、石井杏奈、宮近海斗、行定勲監督（予定）
【注意事項】
※当日の集合場所、会場などの詳細は、ご当選者様のみにお知らせいたします。
※応募はおひとり様1回とさせて頂きます。
・ご応募は必ず参加されるご本人が行ってください。応募後及び当選後に参加者の変更はできません。
・当日、受付にてご本人様確認をいたします。当選者様と同伴者様のお名前とご住所を確認できる身分証を忘れずにお持ち下さい。
顔写真入りの身分証であれば1点、顔写真がない身分証明書の場合、2点の身分証のご提示をお願いいたします。
※当イベントへの参加は、当選者1名様とその同伴者様合わせた2名様までとなります。
・転売・譲渡目的でのご応募及び当選権の転売・譲渡は不可となります。万が一そのような行為が発覚した場合、当選は取り消しとなります。
※応募締切日を過ぎたご応募にはお応えできませんので、ご了承下さい。
※会場までの交通費・宿泊費などはご当選者様の負担となります。
※開演後及び満席の際のご入場はいかなる理由（交通機関の遅れ、お仕事のご都合など）がございましても、固くお断りしております。ご了承ください。
※抽選結果のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご遠慮下さい。
※内容はすべて予定です。登壇者及び内容は、予告なしに変更する場合がございます。
※悪天候及び公共交通機関の運行状況により、やむを得ず本イベントを中止させていただく場合がございます。あらかじめご了承下さい。
※場内でのカメラ（携帯電話を含む）・ビデオによる撮影・録画・録音等は、固くお断り致します。
保安上、入場時に手荷物検査を行う場合がございますこと、予めご了承下さい。
※当日、会場内には、マスコミ・メディア各社の取材や主催者による記録撮影が入ります。
テレビ・雑誌・インターネット等にて放映・掲載される場合がございます。
また、当イベントの模様が後日販売されるDVD商品などに収録される場合がございます。あらかじめご了承下さい。
■映画『楓』公開情報
公開日：12月19日(金)全国公開
出演：
福士蒼汰 福原遥
宮沢氷魚 石井杏奈 宮近海斗
大塚寧々 加藤雅也
監督：行定勲
脚本：髙橋泉
原案・主題歌：スピッツ「楓」（Polydor Records）
音楽：Yaffle
プロデューサー：井手陽子 八尾香澄
製作：映画『楓』製作委員会
制作プロダクション：アスミック・エース C&Iエンタテインメント
配給：東映 アスミック・エース
Ⓒ2025 映画『楓』製作委員会
