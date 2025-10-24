ヒガシホールディングス<9029.T>は２４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算の発表にあわせて、通期業績予想を上方修正した。売上高予想を従来予想の５１０億円から５４０億円（前期比１２．２％増）、営業利益予想を２９億５６００万円から３２億５６００万円（同１８．８％増）、最終利益予想を２０億円から２１億７６００万円（同２０．５％増）に引き上げた。あわせて期末一括配当予想はこれまでの予想から４円増額の５０円（前期は４２円）にすると開示した。



９月中間期は大手ＥＣ向け大型３ＰＬセンターである川西ロジスティクスセンター（ＬＣ）をはじめ、各ＬＣの事業が順調に拡大し計画を上回った。事務所移転を支援するオフィスサービス事業における想定外の大型案件の受注やＮＥＸＴ ＧＩＧＡスクール構想に伴うＰＣキッティング業務の受託増加、ビルデリバリー事業での災害対策品販売のスポット受注なども業績に貢献。売上高は２６７億９９００万円（前年同期比２１．９％増）、営業利益が１８億５８００万円（同６８．３％増）、最終利益は１２億２３００万円（同７７．５％増）になった。なお、通期予想には下期の流山ＬＣ増床部分の稼働開始に向けた初期費用や幅広い事業での業容拡大に向けた人材や車両、設備などへの投資も織り込んでいる。



出所：MINKABU PRESS