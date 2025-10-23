欧州メディアの記者に訊いたアヤックス板倉滉の評価！リアルな比較も「他のオランダ人選手と比べて…」【現地発】
日本代表DF板倉滉が所属するアヤックスは10月22日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第３節で、チェルシーと敵地スタンフォード・ブリッジで対戦。１−５の大敗を喫した。
この一戦に、右足内転筋の怪我から約３週間ぶりに復帰した板倉はCBで先発。負傷明けでありながらも、フル出場を果たした。
試合後、そんな日本人DFのチェルシー戦のパフォーマンスについて、アヤックスの取材のため、スタンフォード・ブリッジを訪れていた欧州メディア『Clark Football』のフェルディナンド・ゲウス記者に訊いてみると、「結果的にチームは５失点して敗れたけど、個人だけで見ると悪くなかったと思うよ。特に攻撃面では良いフィードもあったし、ボールさばきも良かった」と評してくれた。
また、今季ここまでの印象については、次のように答えた。
「本当にレベルが高く、チームに幅をもたらしている。他のオランダ人選手たちと比べて、プレッシングする時に冷静さを保てていて、彼らように焦りすぎることはない。控えめなタイプかもしれないが、プレーには強いインパクトがあるよ」
今季の開幕からここまで、怪我による欠場が数試合あったものの、すでに現地記者の評価は高い。
取材・文●中川 翼（サッカーダイジェストWeb編集部／特派）
