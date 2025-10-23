ビックカメラは、九州地方のビックカメラ店舗限定で、「ビックカメラ JQ SUGOCA新規入会キャンペーン」を開始した。新規入会期間は2026年3月1日まで。

本キャンペーンは期間中、対象店舗で「ビックカメラ JQ SUGOCA」を申し込み、会計時にビックカメラ JQ SUGOCAで支払うと、支払金額に応じて最大6000ポイント還元される。対象の決済方法は、ビックカメラ JQ SUGOCAでのクレジット払いとビックカメラ JQ SUGOCAをモバ即（MyJCB アプリ）に紐付けたQUICPayでの支払いのみとなる。

還元率の内訳は、新規入会期間中の申し込みで1000ポイント、1万円以上5万円未満の支払いで500ポイント、5万円以上10万円未満で1000ポイント、10万円以上20万円未満で2000ポイント、20万円以上30万円未満で3000ポイント、30万円以上40万円未満で4000ポイント、40万円以上で5000ポイント還元となる。

なお、キャンペーン参加にはビックカメラ公式アプリからエントリーが必要。新規入会期間は2026年3月1日まで、利用対象期間は2026年3月31日まで。対象店舗は、ビックカメラ天神1号館、ビックカメラ天神2号館、ビックカメラアミュプラザくまもと店、ビックカメラ鹿児島中央駅店の4店舗。

このほか「ビックカメラ JQ SUGOCA」支払いでの特典として、基本11％還元＋200円につき0.5％をJR キューポで還元される通常特典が用意されている。