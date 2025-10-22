G大阪が大会初出場で３連勝！ 美藤＆ジェバリ弾などでベトナムの強豪に３−１快勝【ACL2】
ガンバ大阪は10月22日、アジア・チャンピオンズリーグ２（ACL２）リーグステージ第３節で、ナムディン（ベトナム）とホームの市立吹田サッカースタジアムで対戦。３−１で勝利を収めた。
ACL２初挑戦のG大阪は、初戦で東方（香港）に３−１、２戦目でラーチャブリー（タイ）に２−０で勝利。次なる相手は２年連続でACL２に出場しているベトナムの強豪ナムディンだ。
開始１分に半田陸が決定機を迎えるなど、立ち上がりから果敢に攻撃に出たホームチームは、その後もチャンスを創出。８分にはイッサム・ジェバリが立て続けに２本シュートを放ったが、いずれも決めきれず。
それでも16分に幸先よく先制。アタッキングサードでのテンポの良い繋ぎから、山下諒也がペナルティエリア右に進入して折り返す。これに美藤倫が左足で合わせてネットを揺らした。
先手を取った後も攻勢を強め、再三にわたって決定機を得る。41分には、左サイドから満田誠がグラウンダーのクロスを供給。これに反応したジェバリのシュートはGKの好セーブに阻まれた。
後半も相手を押し込むと、52分に追加点。自陣でボールを奪ったカウンターから、山下が鋭いドリブルでペナルティエリア中央に持ち込み、左にラストパスを送る。これをフリーのジェバリが右足でゴールに流し込んだ。
相手に背後へ抜け出しを図られるシーンもあったが、三浦弦太を筆頭に守備陣が冷静に対応。盤石な試合運びをみせる。
そして89分、途中出場の食野亮太郎がペナルティエリア左から放ったシュートが相手に当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールでダメ押しの３点目。終了間際に１失点も、最後までリードを守り抜いたG大阪が３連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」
ACL２初挑戦のG大阪は、初戦で東方（香港）に３−１、２戦目でラーチャブリー（タイ）に２−０で勝利。次なる相手は２年連続でACL２に出場しているベトナムの強豪ナムディンだ。
開始１分に半田陸が決定機を迎えるなど、立ち上がりから果敢に攻撃に出たホームチームは、その後もチャンスを創出。８分にはイッサム・ジェバリが立て続けに２本シュートを放ったが、いずれも決めきれず。
先手を取った後も攻勢を強め、再三にわたって決定機を得る。41分には、左サイドから満田誠がグラウンダーのクロスを供給。これに反応したジェバリのシュートはGKの好セーブに阻まれた。
後半も相手を押し込むと、52分に追加点。自陣でボールを奪ったカウンターから、山下が鋭いドリブルでペナルティエリア中央に持ち込み、左にラストパスを送る。これをフリーのジェバリが右足でゴールに流し込んだ。
相手に背後へ抜け出しを図られるシーンもあったが、三浦弦太を筆頭に守備陣が冷静に対応。盤石な試合運びをみせる。
そして89分、途中出場の食野亮太郎がペナルティエリア左から放ったシュートが相手に当たってゴールに吸い込まれ、オウンゴールでダメ押しの３点目。終了間際に１失点も、最後までリードを守り抜いたG大阪が３連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「日本はとんでもないチームだ」「本当に強い」マンUのブラジル代表FW、大逆転負けを喫した森保ジャパンに脱帽！“特に危険だった選手”は？「素晴らしいプレーをしていた」