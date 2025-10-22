¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤ò¤â¤¦°ìÅÙ Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Îµ²±¤Ë¿»¤ì¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥È¤¬ÃÂÀ¸
¡¡10·î13Æü¤ËÊÄËë¤·¤¿Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡£ÁíÍè¾ì¼Ô2900Ëü¿ÍÄ¶¤òµÏ¿¤·¤¿Âç¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Ë¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½ÌóÁèÃ¥Àï¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ½ÌóÁèÃ¥Àï¤òºÆ¸½¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥È¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÃÂÀ¸¤·¡¢X¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡¡¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ½Ìó¤Ç¤¤¿¤ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤¢¤ÎÁèÃ¥Àï¤òµ¼»÷ÂÎ¸³
¡¡X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¡Ösublimer¡×¤µ¤ó¤¬10·î19Æü¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤ò¤â¤¦°ìÅÙÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥È¡×¡£
¡¡¥µ¥¤¥È¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤Ï¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¡¢¥µ¥¤¥ÈÆâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤È»þ´ÖÂÓ¤òÁªÂò¤·¡¢Í½Ìó¤òµ¼»÷ÂÎ¸³¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡Ö¥Ê¥¦¥ë´Û¡×¤ä¡Ö¥½¥Ó¥¨¥È´Û¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÂçÈ¾¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½ÌóÏÈ¤Ï¡¢¥µ¥¤¥È¤òË¬Ìä¤·¤¿»þÅÀ¤ÇËä¤Þ¤ê¤«¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÅö»þ¤Îº®»¨¤Ö¤ê¤ò¼¨¤¹¤«¤Î¤è¤¦¡£
¡¡¡Ö¢¤¡×¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÈ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡¢Æ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍ½Ìó¤ò¼è¤ê¤ËÍè¤¿¿Í¤ËÀè¤ò¹Ô¤«¤ì¤¿¤Î¤«¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó/¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍ½Ìó¤¬³ÎÊÝ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¡£
¡¡¡ÖÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤òÊÄËë¸å¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ä¤¤Çº£²ó¤Î¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤·¤¿¤È¤¤¤¦sublimer¤µ¤ó¡£
¡¡¡Ö´ü´ÖÃæ¤ÏÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ë¿§¡¹¤È¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²þ¤á¤Æ¹Í¤¨¤ë¤ÈÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤âËüÇî¤Î»×¤¤½Ð¤Î°ìÉô¤Î¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢º£¤Ï¤â¤¦Í½Ìó¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜ²È¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥ÈÄÌ¤·¤Æ¡ÖËüÇî³«ºÅÃæ¤Îµ²±¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡sublimer¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ï3.2Ëü·ï¤òÄ¶¤¹¤¤¤¤¤Í¤ò½¸¤á¡¢°úÍÑÍó¤Ë¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¹¤®¤Æ±Ê±ó¤Ë¥Ý¥Á¥Ý¥Á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¤ª¤â¤í¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤Ä¤é¤¹¤®¤ë¡Ä¡×¡ÖÍ½Ìó¼è¤ì¤¿¡¢À®Ê©¤Ç¤¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡sublimer¤µ¤ó¤â¤³¤¦¤·¤¿È¿¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¡Öºî¤Ã¤¿¹ÃÈå¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡¡¡Ö±£¤·µ¡Ç½¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬Í½Ìó¤·ÊüÂê¤Ë
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó°ìÍ÷¡×¤Ë¤¢¤ëÍ½Ìó¾õ¶·¤Ï¸ÇÄê¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢³Æ¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó²ÄÇ½»þ´ÖÂÓ¤Ï¥é¥ó¥À¥à¤ÇÊÑÆ°¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¢¤¡×¤Ç¤â¡Ö¼è¤ì¤ë¡×¤È¤¤È¡Ö¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤Þ¤µ¤ËËÜÊª¤ÎÍ½Ìó¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤è¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¥µ¥¤¥È²¼Éô¤Ë¤¢¤ë¡Ö±£¤·µ¡Ç½¤òÍ¸ú¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬Í½Ìó¤·ÊüÂê¤Ë¡£¤É¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Î¤É¤Î»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤ó¤Ç¤â¡ÖÍ½Ìó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÊ¸¸À¤òÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢Ì´¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤Ï2¤«·îÁ°¡¢7ÆüÁ°¡¢ÅöÆü¤Î¶õ¤ÏÈ¤È¤¤¤¦3¼ïÎà¤ÎÍ½ÌóÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡É®¼Ô¤Ï8·îÈ¾¤Ð¤ËµÞî±Âçºå¤òË¬Ìä¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Èô¤Ó¹þ¤ß¤ÇËüÇî¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅöÆü¤Î¶õ¤ÏÈ¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤ËÄ©¤à¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤áÍ½Ìó¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¼è¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¢¤¡×¤À¤«¤é¤ÈµÞ¤¤¤ÇÍ½Ìó¤ò¼è¤í¤¦¤È¥¹¥Þ¥Û¤òÁàºî¤¹¤ë¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¶Ïº¹¤Ç¤É¤³¤«¤ÎÃ¯¤«¤Ë¶¥¤êÉé¤±¡¢²¿ÅÙ¤â²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢²ù¤·¤¤»×¤¤¤·¤«¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡sublimer¤µ¤ó¤¬À©ºî¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¯¥µ¥¤¥È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ÎÍ½Ìó¤ËÀ®¸ù¡£
¡¡¡Ö¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó/¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Í½Ìó¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤¢¤ÎÆü¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î·Ê¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¤È±êÅ·²¼¤ÇÊú¤¤¤¿²ù¤·¤µ¤¬¾ô²½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¿´ÃÏ¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËüÇî¤Î¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÍ½Ìó¤ò¤â¤¦°ìÅÙÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥µ¥¤¥È¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Í½Ìó¤ò¼è¤ì¤¿´î¤Ó¤â¡¢¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ù¤·¤µ¤â¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£https://t.co/HDwVmVsl7t
— sublimer (@lz650sss) October 19, 2025
¡ãµ»ö²½¶¨ÎÏ¡ä
sublimer¤µ¤ó ¡Ê@lz650sss¡Ë
¡Ê¥è¥·¥¯¥é¥ß¥¯¡ËPublisher By ¤ª¤¿¤¯¤Þ·ÐºÑ¿·Ê¹ | Edited By YoshikuraMiku | µ»ö¸µURL https://otakuma.net/archives/2025102205.html