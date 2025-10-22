【メジャーリーグ通信】

【友成氏コラム】試合中に放送席とおしゃべり「マイクドアップ導入」でヘマをやらかす選手が増えている

ポストシーズンでは三流選手や無名の新人が驚異的な活躍をしてヒーローになるケースが少なくない。その代表例がランディ・アロザレーナ（現マリナーズ）、デービッド・フリーズ、スティーブ・ピアースの3人だ。

アロザレーナは2020年のポストシーズン前まで、メジャーでの出場経験が42試合しかなく通算本塁打も8本だった。しかし、選手層の薄いレイズにいたことが幸いしてレギュラーシーズン終盤に長打を連発すると、ポストシーズンではライトのレギュラーに抜擢された。それに気をよくした彼は地区シリーズで3本叩き込むと、アストロズとのリーグ優勝決定シリーズでも好調を維持して4本叩き込み、さらにドジャースとのワールドシリーズでもエース級から3本放って計10本とし、ボンズ、ベルトラン、N・クルーズの3人が保持していたポストシーズン最多記録（8本）を塗り替えた。チームはドジャースに2勝4敗で敗退したが、この神がかった活躍は大いに評価され、ポストシーズンで最も活躍した選手に授与される「ベーブ・ルース賞」に輝いている。ワールドシリーズで敗退したチームの選手がこの賞を受賞するのは45年ぶりだった。

ポストシーズンでこれに次ぐレベルの活躍をした無名選手はカージナルスの新星デービッド・フリーズだ。フリーズは大学時代、酒と女で身を持ち崩し、アルコール依存症の治療を受けたため野球から1年遠ざかっていた悪ガキだった。酒気帯び運転で逮捕されたことも2度あるが、心を入れ替えて野球を再開したところプロ入りがかない、3年目にカージナルスでメジャーデビュー。その後、出場機会を増やして11年のポストシーズンでは初戦からサードのレギュラーに起用された。速球にめっぽう強いフリーズは初めてのポストシーズンで、相手投手の速球の失投を見逃さずに長打を量産。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズでは打率.545、3本塁打、9打点を記録してMVPに輝くと、レンジャーズと対戦したワールドシリーズでも、起死回生の三塁打やサヨナラアーチを放ってMVPに選出された。

35歳の三流ロートル選手が、ワールドシリーズで狂い咲きしてMVPに選出されたケースもある。スティーブ・ピアースは24歳でメジャー入りした後、一度もレギュラーになったことがないジャーニーマンで、18年の6月に控えの一塁手としてブルージェイズからレッドソックスに移籍し、もうじき引退かと思われた。だが、レギュラー一塁手の打撃不振で、ポストシーズンでは連日スタメンで起用され、ワールドシリーズでは値千金の一発を3本放ち、崖っぷちから蘇った男と称賛された。

（友成那智／スポーツライター）