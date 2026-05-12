開幕から二刀流でフル回転している大谷翔平。打撃ではここまで苦戦が続いている。【写真】大谷翔平が愛娘に読み聞かせ！ 公開した父娘、デコピンとの家族ショット「自己ワーストの24打席連続無安打を記録するなど、不振ぎみです。今年1年目のホワイトソックス・村上宗隆選手がホームラン王争いをしているほか、ブルージェイズの岡本和真選手、カブスの鈴木誠也選手など、野手の日本人メジャーリーガーが好調。これからの爆発に期