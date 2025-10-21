BS朝日、”暴言”田原総一朗氏を厳重注意「不適切な内容がございました」
BS朝日は21日、同局『激論！クロスファイア』（毎週日曜 後6：00）内での田原総一朗氏（91）の発言をめぐり、厳重注意したことを明かした。
【写真】暴言が飛び出た放送での田原総一朗氏
19日放送の同番組内では、片山さつき氏、辻元清美氏、福島瑞穂氏をゲストに迎えて、高市早苗氏が首相になると目されていることを受けてトークを展開。選択的夫婦別姓をめぐる議論の中で、反対の立場を取る高市氏を念頭においてか、田原氏は「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と放言し、ゲストからも注意を受けていた。
BS朝日は、オリコンニュースの取材に対して「10月19日放送の討論番組『激論！クロスファイア』での司会・田原総一朗氏の発言に一部不適切な内容がございましたため、厳重注意といたしました。いただいたご意見は真摯に受け止め、今後の番組作りに生かしてまいります」とコメントした。
