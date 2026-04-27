26日、ジャーナリスト田原総一朗氏（92）が司会を務める討論番組『朝まで生テレビ！』（BS朝日）が放送されたが、今回から事前収録による1時間番組となった。公式サイトでは《この春、テレビ朝日での放送開始から40年目に突入する「朝まで生テレビ！」は4月26日（日）から事前収録の1時間番組になります。92歳の現役ジャーナリスト田原総一朗さんと、パネラーの皆さんの熱い討論に引き続きご期待ください。》とアナウンスしていた