10月19日に放送された『激論！クロスファイア』（BS朝日）での自身の不適切発言により、同番組の打ち切りを招いたジャーナリストの田原総一朗氏（91）。28日にはテレビ朝日の西新社長が定例会見で、「テレビ朝日としても視聴者の信頼を損なう、あってはならない事態と重く受け止めている」と謝罪した。「そもそもの騒動の発端は番組の中で、高市早苗首相をめぐる討論中に『あんな奴は死んでしまえと言えばいい』と、ゲスト出演して