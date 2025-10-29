10月19に放送されたBS朝日の討論番組『激論！クロスファイア』で選択的夫婦別姓についての議論をしていた際、司会の田原総一朗氏が、「高市（早苗）に大反対すればいいんだよ。あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と、過激発言。放送後に大きな波紋を呼んでいる。BS朝日の回答は「『激論！クロスファイア』は田原氏が長年司会を務め、政治家や専門家を招いて活発な議論を展開してきました。この日は、高市氏の首相就任を見据