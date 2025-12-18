ジャーナリストの田原総一朗氏が、“新しい舞台”で高市政権批判に関する私見を展開しているという。【写真】カンペ見てる…？ 田原総一朗が投稿した“謝罪動画”「僕は本気で危惧している」「11月末、田原氏はXで、ブログ形式で配信できるプラットフォーム『theLetter』での発信開始を宣言。タイトルを『田原総一朗“これだけは言いたい!”』と銘打ち、まさに“言いたい放題”を始めました」（全国紙政治部記者、以下同）12月