前編では「激論！クロスファイア」の打ち切りなどについて語った田原氏。後編の今回は「親しくない」という高市首相が挑む衆議院選挙の予想、世界各国が頭を抱えるトランプ大統領など国内外の政治について意見を深める。また、卒寿を超え自身の死生観についても吐露した。 （前編「三流局の役割がある」と反骨貫いたテレ東時代「激論！クロスファイア」打ち切りに初言及）https://naigaitimes.com/society/342411/ 福田長年