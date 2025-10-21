東方神起の公式SNSにて、ユンホとTWS（トゥアス）のYOUNGJAE（ヨンジェ）、KYUNGMIN（ギョンミン）が息ぴったりのコラボダンスを披露する動画が公開された。

【動画】シンクロ率抜群！東方神起ユンホ×TWSコラボダンス／MAMAMOファサ／Hearts2Heartsエイナ／SUPER JUNIORシンドンとのコラボ

■東方神起ユンホ×TWSヨンジェ＆ギョンミンによる「Body Language」コラボダンス

3人が踊るのは、ユンホのソロ1stフルアルバム『I-KNOW』（11月5日発売予定）の先行曲「Body Language」。長身に映えるヒョウ柄のガウンコートを羽織ったユンホは、時々ニヤリと微笑みを浮かべながら、動きの隅々まで色気を漂わせる。一方、グリーンのパーカー姿のヨンジェとイエローの半袖TシャツをロンTとレイヤードしたギョンミンは、完璧に振りを体に落とし込み、はつらつとした動きでユンホと息を合わせる。

前後の移動や、ユンホの動きに続いてヨンジェとギョンミンが呼応するように動く振付など、フォーメーションまで緻密に仕上げられた一体感あふれるコラボダンスとなっている。

コメント欄には「推しと推しで最高！」「レオパードコート最高に似合ってる」「ユノ先輩、歳とらなすぎ！！」「ダンス上手い同士のコラボ最高」「息の合い方が完璧」「シンクロ率抜群」といった声が寄せられた。

■東方神起ユンホ、ファサ、Hearts2Heartsとのコラボ

また、ユンホは他にも続々とコラボダンス動画を公開中。MAMAMOO（ママム）のHwasa（ファサ）との共演では大人の魅力あふれるステージングを披露し、事務所の後輩グループHearts2Hearts（ハーツ・トゥ・ハーツ）のA-NA（エイナ）とのコラボでは、踊りながら見せる柔らかな笑顔が「かわいい」とファンの注目を集めている。

■動画：SUPER JUNIORシンドンとのコラボも話題に