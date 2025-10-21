7回に逆転3ラン…PS通算23号は歴代3位タイ

【MLB】Bジェイズ 4ー3 マリナーズ（日本時間21日・トロント）

歓喜の瞬間から84分後、“祝砲”がカナダを駆け巡った。ブルージェイズは20日（日本時間21日）、本拠地で行われたマリナーズとのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦に4-3で逆転勝利。32年ぶりとなるワールドシリーズ進出を決めた。逆転3ランを叩き込んだジョージ・スプリンガー外野手と、試合後に契約延長に合意したと球団は発表した。

あまりに劇的な一発だった。“ポストシーズン男”の名をほしいままにしているスプリンガーは2点ビハインドの7回、1死二、三塁の場面で打席に向かった。代わったばかりのエドゥアルド・バザード投手の2球目を強振。左翼席へ逆転3ランを叩き込んだ。場内は文字通り狂喜乱舞した。

ブルージェイズは1点リードをその後守り抜き、ワールドシリーズ連覇を果たした1993年以来の大舞台に駒を進めた。フィールドで歓喜の瞬間を味わい、シャンパンファイトが盛り上がる中、試合終了から84分後、球団公式X（旧ツイッター）は「BREAKING（速報）:ジョージ・スプリンガー外野手とトロント・ブルージェイズが契約に合意したと、事情に詳しい関係者が伝えています」と更新した。

「スプリンガーは身体検査のためにダニーデンへ向かっており、すべてが順調に進めば、トロントはこの冬ずっと探し求めていたスター選手を手に入れることになります」と添えた。スプリンガーの6年1億5500万ドル（約226億円）契約は来季が最終年だが、契約期間は残りながらも、早くも延長契約を結んだようだ。

36歳のスラッガーは今季打率.309、32本塁打、OPS.959と大復活。この日の逆転弾でポストシーズン通算23本塁打とし、歴代3位タイに浮上した。ドジャースとの大一番を前に、一気にモチベーションを高めるような“朗報”。球団の発表を受け、ファンは「最高のツイートだ」「最高の言葉だ」「泣きそう」「ワールドシリーズももらった」「カナダでレジェンドに」などと興奮が巻き起こっている。（Full-Count編集部）