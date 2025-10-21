MAZZEL、ドラマ『セラピーゲーム』ED曲「Only You」ジャケット写真公開！SEITO作詞・作曲参加楽曲収録決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELが、11月26日にリリースする4thシングル「Only You」のジャケット写真を公開した。

■ジャケットイメージは『セラピーゲーム』の屋根裏部屋

ジャケットは、エンディングテーマに起用されたNAOYAが主演を務める日本テレビ系10月期ドラマ『セラピーゲーム』の原作にも登場する屋根裏部屋をイメージしてデザインされた。

CDは、通常盤をはじめ全4形態それぞれが異なったデザイン。初回限定盤とOfficial Fan Club “MUZEUM”会員限定販売のMUZEUM盤は、メンバーの最新写真を使用したスペシャルなデザインとなっている。

今作の表題曲「Only You」は、好きな人との会えない時間や、好きだからこそ不安になってしまう恋愛の心情をエモーショナルに表現した、MAZZEL史上最大級に儚くも美しいメロディが耳に残るミディアムバラード。3曲目に収録される新曲「Trap」は、危険な恋へと誘うセクシーな歌詞とサウンド感で、メンバーのSEITOが作詞・作曲に参加した楽曲となっている。

CDは上記2曲に加え、8月にデジタルリリースした「DANGER」を含む全3曲入り。初回限定盤には、収録楽曲のMVとBehind The Scenesの特典映像の他、ネームキーホルダー（MAZZEL ver.）が封入される。UNIVERSAL MUSIC STORE盤ではマフラータオルが、MAZZEL official Fanclub “MUZEUM”会員限定販売では40ページのPhotobookに加えアクリルスタンドとネームキーホルダー（購入時メンバーセレクト可能）が封入される。

また、CDリリースに伴い、2026年2月にはCD購入者を対象にした全国8都市での無料ミニライブの開催も決定。CD全形態に封入されるシリアルナンバーから応募できる。

なお、同楽曲は11月3日に音楽ストリーミングサービスや音楽ダウンロードサービスにて先行配信予定だ。

■リリース情報

2025.11.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Only You」

2025.11.26 ON SALE

SINGLE「Only You」

■関連リンク

『セラピーゲーム』公式サイト

https://www.ntv.co.jp/therapygame/

MAZZEL OFFICIAL SITE

https://mazzel.tokyo

■【画像】「Only You」ジャケット写真

■【画像】MAZZELメンバーソロカット