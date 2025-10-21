ア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦

米大リーグのア・リーグ優勝決定シリーズ第7戦が20日（日本時間21日）、カナダ・トロントで行われ、ブルージェイズとマリナーズが対戦した。3勝3敗で迎え、勝ったほうがドジャースの待つワールドシリーズに進出する一戦。初回から走者がジャンプし、ヘルメットで送球を受けるという珍事が発生した。リプレー検証の結果、走者はアウトのまさかの事態に球場は騒然となった。

初回表のマリナーズの攻撃。1死から先制タイムリーを放った3番ネイラーを一塁におき、4番ポランコが内野ゴロを放った。遊撃近くに寄っていた三塁手が捕球し、そのまま二塁ベースを踏んで一塁に送球。しかし、ここに走りこんできたネイラーが体をひねりながらジャンプし、ボールはヘルメットの後頭部付近に直撃した。

リプレー検証の結果、打者走者もアウトと判定され、ダブルプレーに。球場が騒然とする中、攻守交代となった。中継した米スポーツ専門局「FOXスポーツ」の実況席も唖然。実況のジョー・デービス氏は「ワオ！」と絶叫し、「送球に向かってジャンプしています」と驚きの声を上げた。



