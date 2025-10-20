「Traktor Play」対応！AlphaTheta DJコントローラー「DDJ-FLX2」「DDJ-FLX4」Native Instruments

AlphaThetaは、DJコントローラー「DDJ-FLX2」および「DDJ-FLX4」が、Native Instruments社の新しいDJソフトウェア「Traktor Play」に対応することを発表しました。

「Traktor Play」は2025年11月初旬に公開予定です。

今回の対応により、「DDJ-FLX2」または「DDJ-FLX4」の所有者は、「Traktor Play」を無償で利用できるようになります！

AlphaTheta DJコントローラー「DDJ-FLX2」「DDJ-FLX4」Native Instruments

AlphaThetaは、DJが創作意欲をかき立てるツールを自由に選べる環境を提供したいと考えています。

今回の「DDJ-FLX2」および「DDJ-FLX4」の「Traktor Play」対応により、新たなクリエイティブの可能性が広がり、より多くの方が気軽にDJを始められるようになります☆

Native Instruments 新DJソフトウェア「Traktor Play」

公開予定：2025年11月初旬

「Traktor Play」は、DJをより身近にすることを目的としながらも、Traktorブランドならではの音質とクリエイティブな体験を提供する新しいDJソフトウェアです。

EQやエフェクトなどの基本的な機能に加え、STEMS機能、Beatport Streamingのストリーミングプレビュー機能も搭載！

初心者から経験者まで幅広く活用できるソフトウェアです。

AlphaThetaは今後も、さまざまなソフトウェアやサービスとの連携を通じて、ユーザーが自分らしいDJスタイルを自由に表現できる環境づくりを進めていくとしています。

AlphaThetaのDJコントローラー「DDJ-FLX2」「DDJ-FLX4」と、Native Instrumentsの新DJソフトウェア「Traktor Play」対応の紹介でした。

※ Traktor、Traktor Play、およびNative Instrumentsは、Native Instruments GmbHの商標または登録商標です。

※ その他記載されている商品名、技術名および会社名やロゴなどは、各社の登録商標または商標です。

