元テレビ朝日社員の玉川徹氏は20日、レギュラーコメンテーターを務める同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に、2週間ぶりに生出演した。

玉川氏はこの2週間、夏休みを取っていたが、自身の夏休みに対するSNS上の指摘に対し、反論するひと幕があった。

番組冒頭でMCのフリーアナウンサー羽鳥慎一が「玉川さん、2週間の夏休み終わりました。今日から復活でございます」と紹介し、「大丈夫？」と気遣われた玉川氏は「あ、分かんない」と、とぼけた。

玉川氏の夏休み期間は、政局がめまぐるしく動く時期にバッチリ重なっていた。羽鳥に「2週間休んでいたら、元に戻るの、結構大変だと思う」と指摘されると、玉川氏は「ただ、この間、いろいろ調べたりしていた」と、単に休んでいただけではないと主張した。

月曜コメンテーターで弁護士の猿田佐世氏に「勤勉。休みなのに」と声をかけられた玉川氏は、「気になっちゃって」と応じたが、「何か『逃げた』とか言われる話があったみたいだけど」と、自身の夏休みに対してSNS上で起きていたさまざまな評価が念頭にあるのか、突然、カメラ目線になった。そして、カメラに向かって「あのさ、夏休みって、急に取れるの？ あなたたち」と、反論するようにコメントした。

これに対し、羽鳥は「ネットを気にしすぎ、という玉川さんです」と、フォローしていた。