３時間以上は台所に立っている！株式会社ドムドムフードサービス・藤忍社長の休日の過ごし方

１９７０年に設立された日本で最初のハンバーガーチェーン、ドムドムハンバーガーを運営する。次々と打ち出されるユニーク商品はＳＮＳでも話題に。社長を務める藤粼忍氏（58歳）の休日の過ごし方とは？

代表取締役社長

藤粼忍

66年、東京都生まれ。青山学院女子短期大学を卒業後、結婚。39歳まで専業主婦。夫が病に倒れたことから初めて就職。渋谷109のアパレルショップの店長、新橋の居酒屋のオーナーを経て、50歳でドムドムハンバーガーの商品開発顧問に。その後、社員となり、2018年、入社９カ月で社長に就任。

２時間買い物して、３時間以上、キッチンに

週末の１日は料理をしていることが多いですね。家族のための、その週の食事の作り置きです。

だいたい３時間、長ければ６時間くらい料理を作っています。和食、洋食、いろんなものを作ります。朝食べるもの、夜食べるものを考えて、調理していく。グラタンやドリアなど、すぐに冷凍するものもありますね。

そのためにやらなければいけないのが買い物で、スーパーに行くとカートを押しながら２時間くらい過ごすことも少なくありません。メニューは決めていなくて、何を作ろうかと考えながら歩くのが楽しいんですね。

卵や牛乳など必ず使うものに加えて、だいたいお肉を３種類くらい買います。先日だとステーキのお肉、鶏のもも肉、挽肉。

あと魚介も買いますが、ちょうど韓国産の小さなアワビが４個で１０００円で売られていて、これは酒蒸しにしようと買いました。

野菜も必ず買っています。毎朝作るお味噌汁に入れることも少なくありません。ということで、大量になります。でも、これが本当に楽しい。

父が政治家で、家にはいつも親戚はじめ大勢の人たちが集まっていました。自然に母のお手伝いで料理をするようになり、好きになったんですね。今も週末に息子や孫、親戚や友人などが家に集まったりすることも少なくなく、そういうときには、たくさんの料理を作ります。

39歳まで専業主婦をしていて、アパレルの店長になり、事情があって辞めることになったんですが、何のスキルもなかった。でも、お料理くらいはできると思って居酒屋にアルバイトに行ったんです。

でも、このままでは嫌だな、と思って起業を考えて、自分で居酒屋を開くことに決意したんです。その居酒屋のお客様から、ドムドムハンバーガーの商品開発を手伝って欲しい、と言われたことが入社のきっかけになるんです。

他のことは考えずに集中できる

こんなふうに週末を過ごすようになったのは、コロナ禍が大きかったと思います。アパレル時代も居酒屋時代も、あまり休むことに関心がありませんでした。

ドムドムフードサービスで社長になってからも、どうしても週末、働きたくなってしまう。家でパソコンを開いてしまったり。でも、やっぱりこれではいけないな、と思ったんですね。

ちょうど2020年3月にスーパーバイザーとの兼任から、社長業に専念しようと考えるようになったんです。

そんなときにコロナ禍がやってきて、外出も難しくなっていって。少し考え方を変えて、ちょっとメリハリをつけようかな、と思ってまとまった料理をするようになったんです。

それまでは家では料理は今のようには、していませんでしたから。まだ母も元気で、料理を作っていましたし。

料理は作ること自体、好きなんですが、何がいいかって、他のことは考えずに集中できることです。

実は同じように好きなのがドラマや映画で、観ているとそれしか考えない。余計なことをまったく考えないのがいいんですよね。ただ、ドラマや映画は時間がとてもかかるので、最近はあまり観ないようにしています。

そして料理の前後にマッサージに行く。もう３年ほどになりますが、これも習慣になっていますね。とても幸せな時間です。これで１日。もう１日は、孫と過ごしていることが多いですね。

趣味のようなものが特にないんです。やりたいことも、あまりない。運動もしないです。ボーッとすることもできない。何かしていないと、という性質なんだと思います。

旅行にも行っていなくて、これはちょっといけないな、と思っています。出張に行ってもトンボ帰りで、地場のおいしいものとかも食べていない。これからは改めないといけないと思っているんです。

10月１日には初の海外出店が台湾で

フランチャイズの７店舗を含め、ドムドムバーガーは29店舗になりました。今年の３月には、新しくできた読売巨人軍のファーム球場の売店に入りました。店舗名は「G DOMDOM（ジー・ドムドム）」。読売新聞東京本社、読売巨人軍、よみうりランドと私たちとの協業プロジェクトで、とても光栄なことでした。

他にもフランチャイズでの店舗がオープン予定です。すでにフランチャイズ店舗は７店ありますが、実はずっと長くお付き合いをくださっているお客様。その後、新たなフランチャイズ店のオープンはなくて、新しく募集するための本部のノウハウが私たちの中で失われていたんです。

そこでコンサルタントも入れながら、１年かけてフランチャイズ募集の仕組みをしっかり作り上げまして、去年から募集を始めていました。

この取り組みが、ようやく身を結ぼうとしているところです。

また、10月１日には初の海外となる台湾出店を果たしました。第１号店の場所は、台湾新光三越のフードコート。現地の会社とのフランチャイズ契約で、原料調達から現地で行います。

ハンバーガーチェーンはすでに台湾には複数ありますが、ドムドムハンバーガーは新鮮に映ったようです。

日本のチェーンも出店していますし、難しいのではないか、と私は思ったんですが、フランチャイズオーナーから「日本が好きだから、やりたい。ドムドムの商品はユニークだから。きっと台湾のみんなも喜ぶ」と言ってもらえて。

メニューは日本とはちょっと違ったものになります。日本で人気になっているキャラクターグッズも販売します。

といっても、一気に何十店舗出そう、などという考えはありません。地に足のついた経営をしていきたいと考えています。まずは黒字経営を目指してきましたが、黒字化して、次は人材の育成に力を入れていきたいと思っています。

また、会社自体がしっかり回るようになってきましたので、社長の私の仕事のフェーズも少し変えていかないと、と考えています。人に会ったりしてインプットしたり、もっと勉強したり。それを会社に還元していきたいですね。

社長の月曜日

大きめのシステム手帳を常に持ち歩いています。社外取締役を務めている会社もあるので、会社別にメモを取っています。たくさんサクッと書けるのがいいんです。また、スケジュールはグーグルカレンダーでも管理しますが、手帳ならマンスリーの予定を見開きで一覧できます。予定を動かしたりするときにも、すぐに空きの時間帯がわかるんです。ペンは、シャープペンと４色のボールペンがセットされたものを愛用しています。

