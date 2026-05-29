アニメ映画『トイ・ストーリー5』より、全米での前売りチケットの発売開始を記念し、わくわくシーン満載のUS版予告映像が解禁された。【動画】ウッディ、バズ、ジェシーの大冒険に“わくわく”が止まらない『トイ・ストーリー5』US版予告本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマチックに描いたディズニーピクサートイ・ストーリー」シリーズの最新作。ボニーの部屋を旅立ち、仲間と