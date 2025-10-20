歯科医・木村隆寛氏、歯周ポケット9ミリ超は「抜歯レベル」と警鐘 “早期発見のため日常からの意識改革を”
『歯周ポケットを浅くしたい場合どうすればいいのか？歯周ポケットの深さについて今回はご紹介させていただきます』と題した動画で、歯科医の木村隆寛氏が歯周ポケットの深さやケアの重要性について語った。
冒頭、木村氏は「歯ブラシの毛じゃ無理です」と、深い歯周ポケットの自己ケアの限界をバッサリ。「歯周ポケットが深くなると、歯茎がごそっと低くなる」とも指摘し、歯周病の進行による大きなリスクを強調した。
歯周ポケットの基準については「3mmくらいまでならOK」と明言。ただし「プラークコントロールや咬み合わせ、生活習慣も良好ならスクジーハーズの歯周ポケットはだいたい1、2mm。3mmでも『俺やばいな』と思って意識を高く持つべき」と、一般に言われる許容範囲より厳しい自らの見解を示した。
また「歯周ポケットが4ミリ以上になると汚れを取りきれない。ここからは歯科医での本格的な治療が必要」と語り、セルフケアの限界とプロ治療の重要性を説明。歯周病菌についても「酸素が嫌い。深いポケットはバイオフィルムを形成し細菌の温床になる」とそのメカニズムを解説した。
さらに、6ミリ超えは「骨も破壊されてしまい、治っても歯茎が元には戻らない」と厳しく警告し、「9ミリ・10ミリともなると抜歯適応、末期の歯周病」と状況の深刻さを箇条書きで熱弁。「1、2ミリが当たり前という意識を持ち、全体の歯周ポケットを浅く保つことがすごく重要」と視聴者に訴えかけた。
また「歯周病は痛くなりにくい。だから変化の兆しを早めに察知することが重要」と“定期検診の必要性”も繰り返し強調。抜歯を避けるためには「中等度で気づくこと、ホームケアと歯科でのケアの徹底」が不可欠だとアドバイスした。
