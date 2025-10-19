小泉進次郎農相（44）が17日「小泉進次郎のポッドキャスト」を更新。2人の子供の育児について語った。

この日はリスナーから寄せられた「2人育児を乗り切れるか不安」の声に呼応。「正直今でも、全然完璧にうちもできてないし、レトルトのもの使う時もいっぱい」と語り「よく全部手作りで作ってあげなきゃとか、丁寧にやらなきゃとか言う人いるんだけど、無理」と断言。「どれだけ時短グッズだとかいろんなものに頼ってるか」と明かした。

さらに「正直申し訳ないんだけど、2人目には適当なんだよね」とぶっちゃけ。「1人目で相当丁寧に慎重にやったけど、あそこまでやらなくていいんだなってところが。例えば1人目の時は子供の使う食器とか哺乳瓶を別のスポンジで洗ってたけど、今全く関係ない。娘ごめん、みたいな」と笑った。

続けてリスナーに対し「1人目の経験があるから、2人目はそのまま×2じゃなくて、経験があるから楽になる。いい意味の手抜きができる。そういうのもあるよ」。「全ての育児を仕事を頑張ってる方が思うってると思うけど、いい手抜きをしましょう。全部を100％なんかできない」と明るく呼びかけた。

小泉氏は2019年8月に滝川クリステルと結婚。翌20年1月に第1子となる長男、24年11月に第2子の長女が誕生した。