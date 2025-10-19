「ますだおかだ」の岡田圭右（56）が19日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。自ら番組を降板した過去について語った。

かつて番組MCに抜てきれたという岡田。「俺、競馬なんか全然知らんのに競馬番組にキャスティングされたんですよ。“俺、ちょっとそれはムリや”って言うたんですけど。スタッフが競馬場をリニューアルするから、競馬を知らない人にもどんどん広めてほしいということで。（初心者の視聴者と）同じ目線なんで大丈夫です…ってことだったんで受けた」と経緯を説明した。

だが、ふたを開けてみれば、視聴者には当然競馬に人生をかけているようなベテラン競馬ファンも多かったといい、「俺のMC見て、恐ろしいくらいクレームが来たのよ。知らんヤツがMCすな！いうて」と明かした。

上沼恵美子から「そりゃ競馬ファンから見たら、バカにしてるとなる」と指摘され、「そうです。だから、初めて自ら仕事を降りました」と告白。「断ったん？」と聞く上沼に、「断りました！基本、どんなセコい仕事でもやる男が！この番組はこれ以上やったらあかんな、と」と英断したことを振り返っていた。