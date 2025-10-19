スマートフォンアクセサリーなどを扱うHamee（ハミィ、神奈川県小田原市）は、「iFace（アイフェイス）」ブランドから、ゲーム「ポケットモンスター（ポケモン）」のキャラクターをデザインしたiPhoneシリーズ向けケース「ポケモン iFace First Class MagSynqスマホケース」を2025年10月下旬に発売する。

共通デザインのAirPods Pro向けケースも登場

淡くやさしい色合いで、様々な「ピカチュウ」をあしらった全3種をラインアップ。いずれも、毎日のコーディネートに合わせやすいデザインとなっている。

背面のパネル部分は指紋が目立ちにくいマットな質感を採用。手にしっかりとフィットして持ちやすい"くびれ"形状で、ポリカーボネートとTPU（熱可塑性ポリウレタン）の2つの素材でiPhoneを保護する。

装着したままMagSafe充電やMagSafeアクセサリーに対応する。

「フォレストタウン」は、オフホワイトを基本に、青やグレーで描かれた家や木々が立ち並ぶ北欧風の街並みをイラストで表現している。

「ガーデン」は、ホワイトの背景に青系の花や植物を繊細なタッチで描いた、大人っぽく落ち着いたデザイン。

「カラー/イエロー」は、鮮やかな黄色の背景にピカチュウを総柄で配する。

対応機種はiPhone 16/15/14/13。

価格は5280円（税込）。

また、共通デザインのAirPods Pro（第2/第1世代）向け「ポケモン iFace First Classケース」を同時発売する。

価格は3300円（同）。