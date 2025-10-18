北海道物産展が17日、福岡三越で始まりました。ここでしか食べられない限定のグルメなどが登場しました。

北海道産の男爵いもを使った、うまみたっぷりのコロッケに、うにやいくらがどーんとのったどんぶり。さらに、北海道産小麦を使ったふわふわのバンズでジューシーな肉を挟んだハンバーガー。



福岡市・天神の福岡三越で始まった「北海道の物産と観光展」です。乳製品をたっぷり使ったスイーツや、北海道産の海産物を扱う店など44店が勢ぞろいしました。

■八木菜月アナウンサー

「開店直後、すでに会場には続々と人が集まってきています。こちらの店には、新鮮な海鮮を求めて行列ができています。」



皆さんのお目当ては、北海道産のいくらです。150gも入って1080円です。17日だけの数量限定販売で、午前中に完売しました。

■買い物客

「お目当てのいくら。楽しみにしていました。」

「和牛弁当と海鮮弁当と、うに弁当。あとは牛乳。どれも欲しい。食べてみたいものばかり。」



こちらは大きな鍋で煮込んだ、作りたてを楽しめる薬膳スープカレーです。ルーには北海道・北見産のたまねぎがふんだんに使われていて、揚げたての野菜と一緒に味わえます。今回、北海道以外では初出店で、まさにここでしか食べられない味です。

■八木アナウンサー

「ハンバーグがやわらかくて、スープによく合います。スープもスパイスがよく効いていて、深みのある味わいでおいしいです。」



また、絶品のスイーツも充実しています。こちらは、花びらのような形が特徴的なソフトクリームです。



■八木アナウンサー

「ありがとうございます。かわいいですね。」

北海道の駒ヶ岳の麓（ふもと）で作られた濃厚な牛乳でできていて、シャインマスカットの果汁もたっぷり入っています。



■八木アナウンサー

「口当たりが本当になめらかで、シャインマスカットの爽やかさが、濃厚なミルクの味を引き立てます。」



■岩田屋三越 食品営業部 バイヤー・梶嶋敬輔さん

「これから北海道の秋の旬の海産物、スイーツ。近年は北海道のスイーツが非常に人気がありますので、会場でしか味わえないもの、イートインやソフトクリームなどがありますので、2度、3度と足を運んでいただけたらと思います。」



福岡三越の「北海道の物産と観光展」は、26日まで開催されています。



