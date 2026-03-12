吉野家の新メニューとして「牛丼・油そばセット」が2026年3月12日に登場しました。油そばは新登場の麺メニューで、もちもちの太麺に背脂とラードを加え、にんにく・醤油・胡椒が効いたたれを絡めたという味の濃そうな一品。新登場のメニューなのに単品販売はされておらず牛丼とのセット販売のみということで、「牛丼と相性がいいからセットになっているのか？」「単品だと少ないサイズ感なのか？」などと疑問がどんどん浮かび上が