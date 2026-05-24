今や“貧乏”とは収入の少なさだけで語られるものではなくなってきた。いくら収入があっても、出ていくカネが多ければ生活は容易に転落する。家賃、投資、親の搾取etc.汗水垂らして働けど貧しくなる、現代人のリアルに迫った。◆「新型貧乏」と呼ぶべき状態が発生かつて貧乏とは、収入や資産が少なく、経済的に苦しい状態を意味した。だが、税金や社会保険料など公的負担が増す一方で実質賃金が上昇しない今、ある程度の収入を得て