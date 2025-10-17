遅刻してくるのは舐められているからでは?と上司に指摘されて｜親友だと思っていたのは私だけ？【ママリ】

ふうかさんは、さほさんと遊ぶ日は必ず遅刻してくるのに、仕事の日は遅れることなく10分前行動しているといいます。その話を聞いて、さほさんの職場の上司は｢さほさんを舐めているから出る行動｣なのでは?と言います。本当のところはどうなのでしょうか。

©eikiccy

さほさんとの約束は遅刻してくるふうかさん。仕事は遅れずに行っているのか気になるところですね。

©eikiccy

©eikiccy

同級生の情報によると、ふうかさんは仕事には遅れることなく10分前行動をしているとのこと。

©eikiccy

©eikiccy

ふうかさんが遅刻してくるのは、さほさんと遊ぶ日だけ。休みの前日は夜更かししたい気持ちも分かるけど遅刻はいけないと後輩は言います。

©eikiccy

©eikiccy

ふうかさんは、さほさんなら遅刻しても許してくれると、どこかでさほさんを舐めているのでは?と職場のマネージャーは言います。

©eikiccy

仕事の日は寝坊せず、10分前に行動しているというふうかさん。さほさんと遊ぶ時だけ寝坊して遅刻してしまうというのは、さほさんへの甘えからでしょうか。いくら友達と言えども、約束はきちんと守るべきですよね。

｢親しき中にも礼儀あり｣距離が近い関係だからこそ相手を思いやる気持ちが大切

©eikiccy

©eikiccy

©eikiccy

このお話は、中学時代から仲良しだった2人の関係が、ある出来事をきっかけに徐々にすれ違い、ついには関係を断つことになってしまった姿を描いています。



社会人になっても変わらずよく会っていたさほさんとふうかさん。しかし、ふうかさんは約束の時間に遅れてくることが多く、何度も繰り返されるうちに、さほさんの中には少しずつ違和感が生まれていきました。注意しても改善されず、ついには言い訳やうそでごまかすようになったふうかさんに、さほさんは徐々に信頼を失っていきます。



ふうかさんにとっては「親友だから許してくれるはず」「ありのままを受け止めてくれるのが本当の友達」という甘えがあったのかもしれません。しかし、いくら親しい関係であっても、相手の気持ちをないがしろにしてしまえば、関係は壊れてしまうのです。



「親しき仲にも礼儀あり」という言葉があるように、大切な人だからこそ、思いやりと敬意を忘れないことが必要です。人との関係を大切にする上で、改めて考えさせられるエピソードでした。

記事作成: momo0302

（配信元: ママリ）