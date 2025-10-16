興梠慎三の引退試合メンバーが発表された

浦和レッズは10月15日、12月13日に埼玉スタジアムで行われる元日本代表FW興梠慎三の引退試合に出場するメンバーを発表した。

対戦カードは「URAWA REDS 2017 vs KASHIMA ANTLERS 2007-09」となり、豪華な面々が顔を揃える。

引退試合の開催にああって興梠は「このような機会をいただき大変光栄です。感謝しております。鹿島で8年間、浦和で11年間、本当に充実したサッカー人生を送ることができました。これまで出会った全ての皆様に感謝の気持ちで一杯です」と、喜びと感謝のコメントを発表した。

また、「そんな自分に縁がある鹿島と浦和で”本気”の試合を行いたいと思っています。引退試合初となる0-0で終わっても構いません。バチバチな試合ができたらなと思います。よろしくお願いします」と、引退試合に公式戦さながらの真剣勝負を求めるらしさも見せている。

出場メンバーにはGK西川周作やMF関根貴大、MF駒井善成という現役選手に加え、DF槙野智章、MF鈴木啓太、MF阿部勇樹、MF柏木陽介らが名を連ねている。また、鹿島はDF内田篤人、DF岩政大樹、DF大岩剛、MF中田浩二、FW柳沢敦、FWマルキーニョスら、こちらも豪華顔ぶれとなっている。SNSでは「柏木さんからのホットライン期待」「めっちゃすごいメンバーだ」「両チームのメンバーが素晴らしい」「えぐいってこれ」「メンバーが面白そう！」「凄いメンバーだなバッチバチで見られるの楽しみすぎる」「引退試合？これはガチ試合だな」「メンバー見て思わず声が出た」といった声が寄せられている。

興梠は元日本代表FW大久保嘉人（191得点）に次ぐJ1リーグ歴代2位となる通算168ゴールを記録している。そんな点取り屋の引退試合が0-0になることは想像しがたいが、12月13日の埼玉スタジアムでは激闘が繰り広げられることとなりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）