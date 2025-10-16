米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が、パドレスのマイク・シルト前監督は人間関係の摩擦を理由に辞任したと報じている。

特に大きな要因となったのは、コーチ陣との不和。関係が悪化した一部のコーチとは、口論が殴り合い寸前にまで発展した。シルト氏は短気な性格で、采配や思考過程に関するスタッフからの質問に感情的に反応することが多かったという。選手たちには自主的にクラブハウスを管理させていた一方で、コーチやチームスタッフには過干渉で厳し過ぎたとしている。

こうした指摘に対し、シルト氏は地元紙の取材に次のように釈明している。「私は高い基準を持ち、人々にもそれを求めてきた。それは選手や組織のためであり、それが私の仕事だ。スタッフに厳しく当たったことは認めるが、謝るつもりはない。クラブハウスには約80人の人間がいるが、その多くとは協力し、共通の目標に向かって取り組むことができた。それはフィールド上の成績にも表れている。ただし、誰もが満足するわけではない。責任を問わなければならない時もあるが、それを嫌がる人もいるのは理解している」。

シルト氏は2018年から21年までカージナルスの監督を務め、3年連続でポストシーズン進出を果たしたが、シーズン終了後に突然解任された。当時も複数のカージナルスのコーチやスタッフが「シルトが続投するなら辞める」と申し出ていたと伝えられている。