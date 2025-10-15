猫好き必見!? 『2200年ねこの国ニッポン』放送後の反響「猫カフェの進化系」「アルバイト役の麦島さん可愛すぎ」
少子化が進み“猫の国”となった世界で暮らす女子高生と飼い猫の物語を描く『2200年ねこの国ニッポン』（テレビ神奈川）。10月7日に初回が、14日には第3話が放送されました。今回はその感想を紹介します。
【投稿】主人公の声優務める葵あずさの感想ポスト
「緊張気味な麦島さんの様子もええね」
「猫カフェの進化系」
「店員麦島さん可愛い」
「アルバイト役の麦島さん可愛すぎですし、ホントに葵あずささんの演技が好きなんですよぉ〜(n回目)」
「ソラくん敬語なのがいい味出してる」
また主人公の女子高生・麦島さん役を務める声優の葵あずささんは、自身のXにて「#2200年ねこの国ニッポン 第3話 ご視聴いただきありがとうございました！ わたしはここでアルバイトがしたいです… すべてのウェイターさんに意味がある。絶対」と感想をつづりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【投稿】主人公の声優務める葵あずさの感想ポスト
「店員麦島さん可愛い」X（旧Twitter）上では以下の反響が続出しました。
「緊張気味な麦島さんの様子もええね」
「猫カフェの進化系」
「店員麦島さん可愛い」
「アルバイト役の麦島さん可愛すぎですし、ホントに葵あずささんの演技が好きなんですよぉ〜(n回目)」
また主人公の女子高生・麦島さん役を務める声優の葵あずささんは、自身のXにて「#2200年ねこの国ニッポン 第3話 ご視聴いただきありがとうございました！ わたしはここでアルバイトがしたいです… すべてのウェイターさんに意味がある。絶対」と感想をつづりました。
単行本は3巻まで！雑誌『ねことも』（大都社）にて連載中で単行本も3巻まで発売されている同作品。次回は21日に放送予定です。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)