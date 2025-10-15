専門家が明かす『安いパンは節約にならない』衝撃の真実
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「【節約術】お金も、おいしさも、健康も大事にしたい人が選ぶべきパン」と題した動画で、健康パンの専門家・むらまつさき氏がスーパーやコンビニで販売されている格安パンについて独自の見解を語った。むらまつ氏は「そのパン、安いけど、結局節約にはならないんですよね」と冒頭から警鐘を鳴らし、日々節約のために安いパンを選んでいる消費者に向けて、将来的に思わぬコスト増につながる可能性を指摘した。
むらまつ氏は「今お米がとっても高いので、パン食に切り替える方が増えている」と背景を説明。1袋5～6個入りで200円程度のパンは一見コスパが良く「パン安いじゃんって思う方いると思うんです」と理解を示す一方、「その時のパンの価格は安く済んでラッキーって思っている方いらっしゃると思うんですが、市販のパンにはいろいろなものが含まれています」と安いパンが持つ健康リスクを強調した。
具体的には「砂糖、油、添加物、そして原料は主に小麦」など頻繁な摂取が健康上の問題を引き起こす可能性があり、血糖値上昇や塩分過多による「糖尿病」や「高血圧」などのリスクが上がると指摘。「病気になったら通院、場合によっては入院、そしてお薬も考えていくと、結構バカにならない金額を払い続けなきゃいけない未来が待っている」とし、実際に「自己負担は月に5000円から1万円ぐらい」かかる可能性も示した。
さらにグルテンフリーや米粉パンなど健康志向のパンについても言及。「グルテンフリーのパンは小麦パンの3倍ぐらいはかかる」「でも医療費は病気につながりにくいと考えたら、減ってくるかな」としつつも、「米粉パンの場合は血糖値の上がり方や糖質はほとんど変わらないので、食べ方にも注意して」と語った。
むらまつ氏は「体にいいパンをせっかく選ぶのであれば、ぜひ食べ方まで気をつけてほしい」とアドバイス。1食の摂取量や食べ合わせ（例えばスープやサラダと一緒に食べる）に注意すべきとし、「健康に気を遣った食べ方をしていただくだけでも、ずいぶん体への負担や影響が変わってくる」と呼びかけた。
最後は、「パンの価格も、その先にある医療費もかからないようなパンってないんですか？」という視聴者の疑問に、「ぜひ手作りをしてください。パン作りをした場合、パン1個あたりにかかるお金って40円なんですね」と自宅で作れる健康パンを提案。実際に自身が開発したグルテンフリー・アレルギーフリーの米粉パンキットも紹介し、「病気にならずにパンを楽しむ生活を目指していただくのが、一番節約になる」と結んだ。
「スーパーやコンビニに売られているパンは価格が安いけれど、その後病気のリスクや医療費も考えると節約にはならない」というメッセージで締めくくられた今回の動画。むらまつ氏は「ぜひ、取り入れられるところからやっていただいて、健康的なパンのある生活を楽しんでほしい」と視聴者に呼びかけている。
パンは体に悪いと思っている人、パンが好きなのに我慢している人、アレルギーや不調がありパンを控えている人へ、今よりもっと健康的に、パンをおいしく楽しむための情報をお届けしています！