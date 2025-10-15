トヨタ「最新型ハイエース」がスゴい！ エンジン高出力化＆専用サスペンション搭載でめちゃ速い！ 豪華なカーボン調インテリアもイイ「ダークプライムS」に注目！

エンジン高出力化＆専用サスペンション搭載でめちゃ速い！

ワンボックスとして不動の人気を獲得しているトヨタ「ハイエース」は、現行の200系も2004年の誕生から20年が経過し、超ロングセラーモデルとなりました。

そんなハイエースの20周年を記念し、「ダークプライムS」と名付けられた特別仕様車が2025年2月に登場。ファンから注目されています。

特別な「ハイエース」がスゴい！

このダークプライムSは、単なる加飾で済ませたモデルではなく、エンジンの出力が向上している上に、専用チューンが施されたサスペンションを装備するなど、マニアにはたまらない1台となっています。

どのようなモデルなのでしょうか。

20周年記念車のダークプライムSは、最上級グレードに位置する「スーパーGL（標準ボディ・標準ルーフ）」がベース。黒を基調としたダークなインテリアには、カーボン調の加飾パーツをあしらい、シート表皮もカーボン柄を採用するなど、ワンボックスとは思えないスポーティな内装に仕立てられています。

そして、走りに関する部分として、搭載される2.8リッター直列4気筒ディーゼルエンジンが高出力化され、パワーは151馬力から158馬力に、トルクは30.6kgmから33.7kgmにアップ。

数値で見るとそれほどの違いはなさそうですが、実際に乗ると、かなり速いことが体感できるようです。

というのも、ワンボックスのディーゼルエンジンでは、実は最高出力はそれほど重要ではありません。スポーツカーのような最高速を目指すのであればパワーも必要ですが、ディーゼルエンジンはそもそも高回転まで回す必要がなく、それよりも大きく重い車体をいかにスムーズに走らせるか、グイグイと前に進むためにもトルクの大きさや、エンジン回転数が重要です。

その点で見ても、ダークプライムSのトルクは33.7kgmと約2トンのボディを走らせるには十分以上。さらに、最大トルクの発生回転数が1200〜3200rpmという点も注目され、走り出してすぐに最大トルクが発生するような仕様となっており、積載性と走りの両方にこだわるハイエースファンが喜ぶのも納得です。

さらにこの出力アップに合わせて、専用チューンが施されたショックアブソーバーを装備し、より心地よくしなやかな乗り味を実現しました。

また、ダークプライムSは特別仕様車らしい専用の装備やパーツも豊富に装着されています。

インテリアでは、インストルメンタルパネル、本革巻きステアリング、シフトノブだけでなくパワーウインドウスイッチのベース（ドアトリムに装着される部分）もカーボン調に統一。さらにシート表皮もトリコット＋合成皮革にダブルステッチを施した高級感の仕様となっています。

エクステリアは、LEDヘッドランプカバーがクリアスモークとなり、メッキのフロントグリルは「プラチナサテンメッキ」に塗装されています。

また両側スライドドアはノーマルグレードの「スーパーGL」にも装備されていますが、ダークプライムSではパワースライドドア化。とてもワンボックスとは思えない充実かつカスタム心をくすぐる仕様に仕立てられました。

スペシャルなハイエース ダークプライムSの価格（消費税込）は、2WDが420万円、4WDが450万1200円といずれも“400万円超え”ですが、トータルで見れば十分元がとれる、納得の特別仕様車と言えそうです。