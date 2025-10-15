UAE¥µ¥Ý¤¬Áª¼ê¤ËÉÓ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë¡ª¡Ö½¹¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡×¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍðÆþ¼Ô¤â¡Ö²¥¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¡×¡Ú¥¢¥¸¥¢Í½ÁªPO¡Û
¡¡UAE¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤Þ¤µ¤«¤ÎË½µó¤À¡£
¡¡¸½ÃÏ10·î14Æü¤Ë¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥É¡¼¥Ï¤Ç¡¢ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥¢¥¸¥¢Í½Áª¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕAÁÈ¤ÎºÇ½ªÀá¡¦¥«¥¿¡¼¥ëÂÐUAE¤¬³«ºÅ¡££²¡Ý£±¤Ç¶¥¤ê¾¡¤Ã¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤¬AÁÈ¼ó°Ì¤ËÎ©¤Á¡¢WÇÕ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡WÇÕ¤Ë½é¤á¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿Á°²óÂç²ñ¤Ï¼«¹ñ³«ºÅ¤Ç¡¢¸·¤·¤¤¥¢¥¸¥¢¤ÎÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤ÆÂçÉñÂæ¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥«¥¿¡¼¥ë»Ë¾å½é¡£²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿°ìÀï¤ò¡¢Êì¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØDOHA NEWS¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¥«¥¿¡¼¥ë¡¢Ë½ÎÏ¤Ë¤Þ¤ß¤ì¤¿UAEÀï¾¡Íø¤ò·Ð¤Æ2026FIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ÇÊó¤¸¤¿¡£
¡ÖÎ¾¥Á¡¼¥à¤È¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢ÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¾å¤ËÉº¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¡¢»î¹ç¤ÎÆâÍÆ¤òÅÁ¤¨¤ë¡£¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿49Ê¬¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤¬¥Ö¥¢¥ì¥à¡¦¥³¥¦¥¤Î¥Ø¥Ã¥ÉÃÆ¤ÇÀèÀ©¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÌ´¤òºÆ¤ÓÇ³¤¨¾å¤¬¤é¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶ÛÄ¥¤¬°ìµ¤¤ËÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤·¤«¤·¡¢¤¹¤°¤Ë½¹¤¤¸÷·Ê¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿¡£±óÀ¬Ãæ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢½ËÇÕ¤ò¤¢¤²¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ËÉÓ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢2019Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥«¥¿¡¼¥ë¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ë¥µ¥ó¥À¥ë¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¡×
¡ØDOHA NEWS¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ç¤â¡¢¡Öº®Íð¤¬È¯À¸¡£UAE¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÁª¼ê¤ËÉÓ¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤¿¤á¡¢·ÙÈ÷¤¬Â¨ºÂ¤Ë²ðÆþ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡74Ê¬¤Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥Ú¥É¥í¡¦¥ß¥²¥ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¼è¡£¤³¤³¤Ç¤âÉÔ²º¤Ê¾õ¶·¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö°ìÉô¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤ËÍðÆþ¤·¡¢´î¤ÖÁª¼ê¤¿¤Á¤È²¥¤ê¹ç¤¦¤Ê¤É»öÂÖ¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¥¿¥ì¥¯¡¦¥µ¥ë¥Þ¥ó¤ÎÂà¾ì¤Ç10¿Í¤Ç¤ÎÀï¤¤¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£90¡Ü£¸Ê¬¤Ë¼ºÅÀ¤·¡¢£±ÅÀº¹¤ËµÍ¤á´ó¤é¤ì¤ë¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤¿¡£µ»ö¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Á¿Ê¤à¤¿¤á¤Ë¤Ï°ú¤Ê¬¤±¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿UAE¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÙ¤¹¤®¤¿¡£¿ôÅªÉÔÍø¤Î¥«¥¿¡¼¥ë¤Ï¿ÈÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤Æ¼é¤ê¡¢Èà¤é¤Î¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤Ë¤ÏËÌÊÆ¹Ô¤¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬¤Û¤Ü²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
