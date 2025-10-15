¡ÚZARA¤Î¹õ¡Û¤¬ÂçÅö¤¿¤ê¤«¤â¡ª 40¡¦50Âå¤¬ÁÀ¤¤¤¿¤¤♡¡Ö¾åÉÊ¸«¤¨¥ï¥ó¥Ô¡×
¥·ー¥º¥ó¤òÌä¤ï¤º³èÌö¤¹¤ë¹õ¥ï¥ó¥Ô¤Ï¡¢40¡¦50Âå¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤ÇÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¡£º£µ¨¤Î¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Ë¤Ï¡¢Ãå¤ë¤À¤±¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉÊ¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤éÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤½¤¦¡£¥ß¥É¥ëÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸·Áª¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥·¥Ã¥¯¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¾åÉÊ¤Ë²Ú¤ä¤°
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥¸²Ã¹©¥ß¥Ç¥£¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ºÙ¤¤¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÈÁ´ÌÌ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬²Ú¤ä¤«¤Ê¥ï¥ó¥Ô¡£½À¤é¤«¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤¬¹õ¤Î½Å¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢·Ú¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Êー¤Ë¥·¥¢ー¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢Î©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥ì¥¤¥äー¥É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¥ªー¥ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥³ー¥Ç¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥Ç¥£¥Êー¤ä¤ª¸Æ¤Ð¤ì¤Ë¤â±Ç¤¨¤ë¥àー¥É¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¼¡Âè¤ÇÃå²ó¤·¤â³Ú¤·¤á¤ë
¡ÚZARA¡Û¡ÖZW COLLECTION ¥×¥êー¥ÄÆþ¤ê¥ß¥Ç¥£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\6,590¡ÊÀÇ¹þ¡¦¥»ー¥ë²Á³Ê¡Ë
¥³¥Ã¥È¥ó ¡ß ¥ê¥Í¥ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î°ìËç¡£¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤¬¤é¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥×¥êー¥Ä¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÀ¸¤ß¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ó¥×¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¾åÉÊ¤Ë¡¢¥ì¥¶ー¥Öー¥Ä¤Ê¤é¥âー¥É¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£¥Ñー¥ë¥¢¥¯¥»¤ä¥³¥µー¥¸¥å¤Ê¤É¤Î¾®Êª¤Ç°õ¾Ý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢Éý¹¤¤¥·ー¥ó¤ÇÃå¤Þ¤ï¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥¯¤Ë¤â¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤Ë¤â
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥¯¥ìー¥×¥ß¥Ç¥£¾æ¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¥¯¥ìー¥×ÁÇºà¤Ç¡¢¾åÉÊ¤Ê¤¬¤é¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥Üー¥È¥Í¥Ã¥¯¤¬´é¤Þ¤ï¤ê¤ò¤¹¤Ã¤¤ê¸«¤»¡¢Âç¿Í¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£Âµ¸ý¤ä¥Ù¥ë¥È¤Î¥á¥¿¥ë¥Ç¥£¥Æ¥£ー¥ë¤¬¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¥Öー¥Ä¤Ç¥·¥Æ¥£¥é¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡¢¥Òー¥ë¤Ç¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤ê¤È¡¢Ãå²ó¤·¤â³Ú¤·¤á¤ë°ìËç¤Ç¤¹¡£
¹õ¤Ç¤â½Å¤¯¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥Ã¥Á¤ÊÉ½¾ð
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥×¥êー¥Ä¥ß¥Ç¥£¥ï¥ó¥Ôー¥¹ ZW COLLECTION¡×\13,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¿¼¤á¤ÎV¥Í¥Ã¥¯¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤¿¥×¥êー¥Ä¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¢±Æ¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¥ê¥Ã¥Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¶¦ÉÛ¥Ù¥ë¥È¤Ç¥¦¥¨¥¹¥È¤ò°ú¤Äù¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¡£Íî¤Á´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÏÊâ¤¯¤¿¤Ó¤ËÍÉ¤ì¡¢Âç¿Í¤ÎÍ¥²í¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
