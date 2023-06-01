アストロズの今井達也投手（２７）が、チームを離れて本拠地のヒューストンに戻ることを１１日（日本時間１２日）、ＭＬＢ公式サイトで番記者を務めるブライアン・マクタガート記者が自身の「Ｘ」（旧ツイッター）で報告した。同記者は「アストロズの右腕・今井達也は今日ヒューストンに戻る予定。金曜夜（１０日＝日本時間１１日）のシアトルでの先発登板では１アウトしか奪うことができなかった。まだチームから発表はないが