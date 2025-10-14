¥¥ä¥Î¥ó¤ÎÎòÂåÌ¾µ¡¤¬¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë
¥¥ä¥Î¥ó¤Ï¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¡×¥Ö¥é¥ó¥É¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÖCanon ¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥«¥á¥é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò¡¢2026Ç¯2·î¤ËÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¼«ÈÎµ¡¼è¤ê°·¤¤Å¹¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤ËÀè¤À¤Á¡¢25Ç¯10·î23Æü23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥¬¥·¥ã¥Ý¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡×¤ÇÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£È¯Á÷¤Ï26Ç¯2·î²¼½Ü¤´¤í¤ÎÍ½Äê¡£
¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥«¥á¥é¤È¥ì¥ó¥º¤ÎÈ¯Å¸¤¬Ê¬¤«¤ëÁ´5¼ï
¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥«¥á¥é¤È¥ì¥ó¥º¤ÎÈ¯Å¸¤ÎÎò»Ë¤¬Ê¬¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÎòÂåÌ¾µ¡5¼ï¤ò¡¢Ìó4¥»¥ó¥Á¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÇÀº¹ª¤ËºÆ¸½¤·¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢¡ÖIV Sb¡Ê4Sb¡Ë·¿¡ÜSerenar 50mm F1.8 I¡×¡Ö7S·¿¡ÜCANON 50mm F0.95¡×¡ÖF-1¡ÜFD55mm F1.2 S.S.C. ASPHERICAL¡×¡ÖEOS 5D Mark II¡ÜEF24-70mm F2.8L USM¡×¡ÖEOS R1¡ÜRF70-200mm F2.8 L IS USM Z¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¡Ë¡×Á´5¼ï¡£
²Á³Ê¤Ï1²ó500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£