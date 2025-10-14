「日本は大好きな国だ」「戻ってこられて本当に嬉しい」ブラジル代表FWが来日に喜び語る！ 森保Jとの対戦には気合十分「韓国戦と同じような強さを見せる」

「日本は大好きな国だ」「戻ってこられて本当に嬉しい」ブラジル代表FWが来日に喜び語る！ 森保Jとの対戦には気合十分「韓国戦と同じような強さを見せる」