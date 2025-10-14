「日本は大好きな国だ」「戻ってこられて本当に嬉しい」ブラジル代表FWが来日に喜び語る！ 森保Jとの対戦には気合十分「韓国戦と同じような強さを見せる」
ブラジル代表FWリシャルリソンが森保ジャパンとの対戦に意気込んでいる。
10月14日に開催されるキリンチャレンジカップで、ブラジルは日本代表と東京スタジアムで対戦する。
セレソンは10日にソウルで行なわれた韓国代表戦（５−０）を経て来日したなか、ブラジルサッカー連盟の公式サイトによると、21年の東京オリンピック優勝メンバーでもあるリシャルリソンは、日本について次のように語る。
「戻ってこられて本当に嬉しい。オリンピックで金メダルを獲得した良い思い出がある。日本は大好きな国だ。ファンのみんなにも温かく迎えてもらえたら嬉しい」
また森保ジャパンとの対戦に向けて、28歳のストライカーは「韓国戦と同じような強さを見せなければならない。（カルロ・アンチェロッティ）監督の信頼はすでに得ている。トレーニングしてきたことを実践し、良いパフォーマンスを見せたい」と気を引き締めた。
日本対ブラジルのゲームは14日19時30分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
