¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡ÖÌ´¤¬¤¢¤ëÏÃ¡×¡¡ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¤Ë¶Ã°Û¤ÎÅê¤²Á¬¶â³Û¡Ö¥¢¥é¥Ö¤ÎÀÐÌý²¦¤¬¸«¤Æ¤Æ¡Ä¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¡Ö¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡×¤³¤ÈÃÓÅÄÈþÍ¥¡Ê26¡Ë¤¬12ÆüÇÛ¿®¤ÎABEMA¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¡¡ÃÏ²¼ABEMA¡×¡Ê¸å8¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ»Ò¶¡¤ò»º¤ó¤À¥·¥ó¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¡£¼ÂºÝ¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¼Ô¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥·¥ó¥Þ¥Þ¡¦¤æ¤º¤Ô¤«¤éÇÛ¿®¤Ç¤Î¤ª¶â¤Î²Ô¤®Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡ÖTikTok¤È¤«¡¢¤½¤ì¤³¤½¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Î»Ò¤¬¡Ä¡×¤ÈÍ§¿Í¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê½Ð¤·¤¿¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡£¡Ö¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Æ¤¿¤é¥¢¥é¥Ö¤ÎÀÐÌý²¦¤¬¡Ê¥é¥¤¥Ö¤ò¡Ë¸«¤Æ¤Æ¡¢Á´Éô¤Ç1000Ëü±ß¤¯¤é¤¤Åê¤²Á¬¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö³¤³°¤Î¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ë¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤«¤é¡×¤È¤·¤Æ¡Ö³¤³°¤«¤é¸«¤Ä¤«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡¢Ì´¤¬¤¢¤ëÏÃ¡×¤À¤ÈÇ®ÊÛ¡£ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö¿·¤·¤¤ÃÏ¿Þ¡×¤Î¹á¼è¿µ¸ã¤Ï¡ÖÅê¤²Á¬¤·¤Æ¡¼¡ª¡×¤È¥Ü¥±¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£