１人離脱の日本代表、ブラジル戦に向けて前々日練習を実施。久保建英も全体トレーニングに加わる
10月10日のパラグアイ戦を２−２のドローで終えた日本代表は14日、世界屈指の強豪ブラジルと対戦する。
12日に別メニューが続いていた前田大然の離脱が発表されたなか、同日に千葉県内で実施されたトレーニングには残りの25人全員が参加。
左足首の怪我を抱え、前日に全体練習に合流（途中から別メニュー）した久保建英も公開された冒頭15分間は、全体トレーニングに加わっていた。
９月のアメリカ遠征から３試合勝ちなしとなったが、選手たちに沈んだ様子やピリピリした感じはない。ロンドはいつも通り和気あいあいとした雰囲気で行なわれ、リラックスモードだった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
