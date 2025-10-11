実業家のマイキー佐野氏が暴露する！「現金は多いほど危険」という逆説『【遂に株主と衝突か。現金を持ち過ぎたNVIDIAにこれから起こる不幸を教えます】』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeで公開された「遂に株主と衝突か。現金を持ち過ぎたNVIDIAにこれから起こる不幸を教えます」にて、実業家・マイキー佐野氏が、急膨張するNVIDIAのフリーキャッシュフローを起点に、資本配分と株主との緊張関係をえぐった。
冒頭、佐野氏は「評価は高い。だが“現金が多すぎる”ことは別のリスクを呼ぶ」と直言する。フリーキャッシュフローは直近で約720億ドル（約10兆円）に達した。この勢いなら1,000億ドル超も視野に入る。だが現金の山は「投資の遅れ」「検証の甘い支出」「配当・自社株買いとのミスマッチ」を招きやすい。Appleの例を引き、資金はあっても投下の遅れが機会損失に直結する現実を示した。NVIDIAの現金水準は、Appleを除けば世界上位に位置づけられる規模だと指摘している。
1986年のマイケル・ジェンセンによるFree Cash Flow Theoryを踏まえ、内部留保が厚いほど生じやすいエージェンシー問題を解説。資本配分の劣化、無駄遣いの正当化、固定費の膨張と企業文化の弛緩、そして「成長投資」と「株主還元」の衝突――余剰キャッシュは甘い意思決定を誘発する、と警鐘を鳴らす。SoftBank、Microsoft、Hewlett-Packard、Nokia、Samsungなど過去の実例を挙げ、現金過多が戦略の質を落とすプロセスを示した。
一方でNVIDIAには政治・規制の足かせもある。Mellanox買収後の規制当局対応やArm買収挫折の記憶が重く、巨大M&Aでの突破は難度が高い。ゆえに出資・共同開発・提携といった「コントロールなき資金投下」が増えやすく、ここでも資本配分の目利きが問われる。R&Dは直近で増額しているものの、売上と利益の伸びが上回り、対売上比は低下している点も論点である。
会社が使えるお金の行き先は3つに尽きる――事業投資、負債返済、株主還元。佐野氏は、この3者の最適化は「ROIC（投下資本利益率）とWACC（加重平均資本コスト）の差」を軸に設計すべきだと説く。ROIC＞WACCなら再投資が企業価値を押し上げやすいが、維持投資や先行者利益の局面では短期の指標だけで判断しない視野も必要になる。いずれにせよ、資金配分の勝敗は「説明」と「透明性」で決まると断じている。
結論として、佐野氏は開示の再設計を求める。投資案件ごとの期待ROICや再投資率、配当・自社株買い方針を明確にし、TSR（EPS成長＝ROIC×再投資率＋配当利回り＋マルチプル変化）を因数分解して伝えること。これが市場の疑心を剥がし、現金過多でも正当化可能なガバナンスに繋がるという視点だ。実際にどの指標をどう語るのか、決算での“資本配分の設計図”に注目したい。特に、出資・共同開発の選別基準やR&Dの再アロケーションに触れたパートは見逃せない。今回の動画は、半導体株や大型テックに投資する個人投資家が資本配分の見立てを鍛える上でも有用な指針となるはずだ。
チャンネル情報
マイキー佐野です経済・金融・投資・経営・最新の研究やニュースなど様々なテーマについて、ズバズバ切り込んで話していきます〜2021年より最新の学術理論、経営学、経済学、社会学を紹介するYouTube「マイキーの非道徳な社会学」を開始現在はアカデミズム関係者・経営者・投資家・学生が参加するビジネススクールも運営