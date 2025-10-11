この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「お口ポカンって実は危険！？ 今すぐできる！口を閉じる筋肉を鍛える方法」と題した動画で、お口と姿勢の専門家・まい先生が“お口ポカン”の危険性や対策について徹底解説した。動画の中でまい先生は、普段何気なく子どもたちの間で見られる「口がぽかんと開いている状態」について「お口ポカンとは、意識せずに口が半開きになっている状態で、日常生活の中にも多く見られる」と語った。



多くの保護者が「うちの子だけかも…」と不安になるものの、「月齢に関係なく、早い子だと生後2～3週間からお口ポカンになってしまう子もいる」という。「赤ちゃんは本来鼻呼吸が基本。しかし口が半開きで舌が下がっている『転移舌』状態になると、慢性的なお口ポカンになりやすい」と専門家らしい視点で説明する場面もあった。



さらに、まい先生は「お口は本来、話す・食べる・表情を作るための器官。呼吸のための器官ではないんです」と強調。「口が開いたままだと、空気中のウイルスや細菌が喉につきやすいだけでなく、鼻毛のようなフィルターが働かないので感染リスクが高まる」と解説した。また、お口ポカンによる口呼吸が原因で「早くて浅い呼吸になって、脳に十分な酸素が回りづらくなることで、集中力の低下や自己肯定感の低下など、子どもの“目に見えない不調”にもつながる可能性がある」と懸念を示した。



保護者からの「もし我が子がお口ポカンかも…と思ったらどうしたら？」という疑問には「まずは『口周りの筋肉を鍛えること』が大切」とアドバイス。「大きく口を開けて食べる練習や、歌うことで腹式呼吸を養う、家庭でできるトレーニングも紹介。『リンゴでも白菜でも、子どもが興味を持つもので口を大きく開けて舐めたり食べたりすることで筋肉が鍛えられる』」と実践的な方法も伝えている。



動画の最後では「お口ポカンは放置せず、ご家庭でできることからぜひ始めてみてください」と呼びかけた上で、「私の動画を2回、3回見て違う気づきを得てもらえるはず」と、引き続き参考にしてほしいと視聴者にメッセージを送って締めくくった。