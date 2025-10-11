【岩本輝雄】遠藤が不在。でも佐野の存在が頼もしかった。パラグアイ相手に出色の出来。森保ジャパンのメインキャストになる日も近い
［国際親善試合］日本 ２−２ パラグアイ／10月10日／パナソニックスタジアム吹田
リードされても、追いつく粘り強さ。日本はパラグアイと２−２の引き分け。ワールドカップの南米予選では、ブラジルやアルゼンチンにも勝つほどの強豪国に、勝利は掴めなかったけど、負けなかった。悪くない結果だったんじゃないかな。
ピッチに間近の席で現地観戦。相手はやっぱり球際が激しかったね。テストマッチだから、がっつり本気ではなかったんだろうけど、それでも個の力は強かったし、日本の選手たちは改めて世界レベルを体感できたと思う。
失点は２つ。それ以外にも危ないシーンはあった。相手の速いカウンターに対応が遅れたり、３バックでは埋めきれないスペースを狙われたりとか。そこをどう改善すべきかは課題だろうね。
２失点目はクロスからヘディングで決められたけど、これもクロスを上げた選手にもっと寄せられたと思う。ワールドカップ本番を見据えても、基本的な部分でもっとアラートにしていくべきだと感じた。
一方で攻撃では、小川のミドル、上田のヘッドでゴールを奪った。それ以外にも得点のチャンスがなかったわけではない。右サイドの伊東にボールが入れば、けっこう良い場面を作ることができていた。堅守を誇るパラグアイを相手に、日本は十分に戦えていたよね。
印象的だった選手を挙げれば、ボランチの佐野。デュエルでほぼ互角、むしろ上回っていた感もある。今回の10月シリーズでは、ボランチの主軸でキャプテンの遠藤が怪我で不参加。唯一無二の大黒柱を欠くなかで、佐野の存在は頼もしく映った。
森保ジャパンのメインキャストになっても不思議ではない。そう思わせるパフォーマンスだった。遠藤と佐野のダブルボランチ。これがハマれば、日本の中盤はかなりのストロングポイントになるのではないか。
この２人だと守備的？ タイプ的にはそうかもしれないけど、個人的に佐野はテクニックがある方だと思っているし、攻撃面のセンスを感じる。遠藤も前に出た時の迫力はある。セットプレーでも得点源になるし。今後、彼らのコンビをもっと見てみたいね。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ
リードされても、追いつく粘り強さ。日本はパラグアイと２−２の引き分け。ワールドカップの南米予選では、ブラジルやアルゼンチンにも勝つほどの強豪国に、勝利は掴めなかったけど、負けなかった。悪くない結果だったんじゃないかな。
ピッチに間近の席で現地観戦。相手はやっぱり球際が激しかったね。テストマッチだから、がっつり本気ではなかったんだろうけど、それでも個の力は強かったし、日本の選手たちは改めて世界レベルを体感できたと思う。
２失点目はクロスからヘディングで決められたけど、これもクロスを上げた選手にもっと寄せられたと思う。ワールドカップ本番を見据えても、基本的な部分でもっとアラートにしていくべきだと感じた。
一方で攻撃では、小川のミドル、上田のヘッドでゴールを奪った。それ以外にも得点のチャンスがなかったわけではない。右サイドの伊東にボールが入れば、けっこう良い場面を作ることができていた。堅守を誇るパラグアイを相手に、日本は十分に戦えていたよね。
印象的だった選手を挙げれば、ボランチの佐野。デュエルでほぼ互角、むしろ上回っていた感もある。今回の10月シリーズでは、ボランチの主軸でキャプテンの遠藤が怪我で不参加。唯一無二の大黒柱を欠くなかで、佐野の存在は頼もしく映った。
森保ジャパンのメインキャストになっても不思議ではない。そう思わせるパフォーマンスだった。遠藤と佐野のダブルボランチ。これがハマれば、日本の中盤はかなりのストロングポイントになるのではないか。
この２人だと守備的？ タイプ的にはそうかもしれないけど、個人的に佐野はテクニックがある方だと思っているし、攻撃面のセンスを感じる。遠藤も前に出た時の迫力はある。セットプレーでも得点源になるし。今後、彼らのコンビをもっと見てみたいね。
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
【画像】日本代表のパラグアイ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！６人が５点台の厳しい評価。最高点は圧倒的な存在感を発揮したボランチ