「加入当初と比べてほど遠い出来」“リーグ最高のMF”がまさか！欧州名門の27歳日本人に元プレミア得点王が苦言「トレードマークの走りをもう見られない」
前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するスコットランドの名門セルティックは今季、近年ではまれに見る厳しいシーズンスタートになった。チャンピオンズリーグでは予選敗退に終わり、リーグ戦でも２位と順位表のトップに立てていない。ヨーロッパリーグでは１分け１敗という船出だ。
特に批判を浴びているのが前線や中盤だ。夏に移籍を願い出たが希望がかなわず、低調な出来もあって前田が重圧にさらされたのは周知のとおり。一方で、主将カラム・マグレガーや旗手が中心の中盤にも厳しい声が寄せられている。
レジェンドOBのクリス・サットンもそのひとりだ。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、サットンは『Daily Record』で「ハタテは最初に加入したとき、素晴らしいパフォーマンスだった。それから浮き沈みもあった」と話している。
「しかし、今の彼は当時からほど遠い選手かのようだ。左側からボックスに入っていったようなあの走りだ。あのトレードマークの走りをもう見られなくなっている」
コメントを紹介した67 HAIL HAILは、「今季のセルティックにスコアレスドローが多かったのには理由がある。それは多くの選手がファイナルサードで切れ味を出せていないからだ」と報じた。
「定期的に得点の脅威になっているのは、ケレチ・イヘアナチョとセバスティアン・トゥネクティ、ベンジャミン・ニグレンだけと言えるだろう。ほかの選手たちはできるだけ早く調子を上げる必要がある」
スコットランドで支配的な強さを誇ってきたセルティックだが、長年にわたって“１強”体制を維持するのは容易ではない。ブレンダン・ロジャーズ監督の契約が最終年となり、進退に関する雑音が少なくない影響もあるだろう。
「リーグ最高のMF」とも評された27歳は、セルティックとともに、これから流れを変えていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」
特に批判を浴びているのが前線や中盤だ。夏に移籍を願い出たが希望がかなわず、低調な出来もあって前田が重圧にさらされたのは周知のとおり。一方で、主将カラム・マグレガーや旗手が中心の中盤にも厳しい声が寄せられている。
「しかし、今の彼は当時からほど遠い選手かのようだ。左側からボックスに入っていったようなあの走りだ。あのトレードマークの走りをもう見られなくなっている」
コメントを紹介した67 HAIL HAILは、「今季のセルティックにスコアレスドローが多かったのには理由がある。それは多くの選手がファイナルサードで切れ味を出せていないからだ」と報じた。
「定期的に得点の脅威になっているのは、ケレチ・イヘアナチョとセバスティアン・トゥネクティ、ベンジャミン・ニグレンだけと言えるだろう。ほかの選手たちはできるだけ早く調子を上げる必要がある」
スコットランドで支配的な強さを誇ってきたセルティックだが、長年にわたって“１強”体制を維持するのは容易ではない。ブレンダン・ロジャーズ監督の契約が最終年となり、進退に関する雑音が少なくない影響もあるだろう。
「リーグ最高のMF」とも評された27歳は、セルティックとともに、これから流れを変えていけるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」