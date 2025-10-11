今季は本領を発揮できていない旗手。(C)Getty Images

写真拡大

　前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔が所属するスコットランドの名門セルティックは今季、近年ではまれに見る厳しいシーズンスタートになった。チャンピオンズリーグでは予選敗退に終わり、リーグ戦でも２位と順位表のトップに立てていない。ヨーロッパリーグでは１分け１敗という船出だ。

　特に批判を浴びているのが前線や中盤だ。夏に移籍を願い出たが希望がかなわず、低調な出来もあって前田が重圧にさらされたのは周知のとおり。一方で、主将カラム・マグレガーや旗手が中心の中盤にも厳しい声が寄せられている。

　レジェンドOBのクリス・サットンもそのひとりだ。専門サイト『67 HAIL HAIL』によると、サットンは『Daily Record』で「ハタテは最初に加入したとき、素晴らしいパフォーマンスだった。それから浮き沈みもあった」と話している。

「しかし、今の彼は当時からほど遠い選手かのようだ。左側からボックスに入っていったようなあの走りだ。あのトレードマークの走りをもう見られなくなっている」
 
　コメントを紹介した67 HAIL HAILは、「今季のセルティックにスコアレスドローが多かったのには理由がある。それは多くの選手がファイナルサードで切れ味を出せていないからだ」と報じた。

「定期的に得点の脅威になっているのは、ケレチ・イヘアナチョとセバスティアン・トゥネクティ、ベンジャミン・ニグレンだけと言えるだろう。ほかの選手たちはできるだけ早く調子を上げる必要がある」

　スコットランドで支配的な強さを誇ってきたセルティックだが、長年にわたって“１強”体制を維持するのは容易ではない。ブレンダン・ロジャーズ監督の契約が最終年となり、進退に関する雑音が少なくない影響もあるだろう。

「リーグ最高のMF」とも評された27歳は、セルティックとともに、これから流れを変えていけるか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【記事】「ヒデさんかっこいい」「何をやってもサマになる」中田英寿が北海道でまさかの…操縦する“意外な姿”にファン驚き！「操作出来るんですね」