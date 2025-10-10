¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢ÀèÀ©µö¤¹¤â¾®Àî¤¬¶¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ëÃÆ¡ª ¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤È¤ÎÇ®Àï¤Ï£±¡Ý£±¤Ç¸åÈ¾¤Ø
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10·î10Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤È¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿áÅÄ¤ÇÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤ÇÌó£¸¤«·î¡£ËÜÈÖ¤Ø¤Î»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë10·î¥·¥ê¡¼¥º£²»î¹ç¤Î½éÀï¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°37°Ì¡ÊÆüËÜ¤ÏÆ±19°Ì¡Ë¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¤À¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£³¡Ý£´¡Ý£²¡Ý£±¤ÇGK¤ÏÎëÌÚºÌ±ð¡¢£³CB¤Ï±¦¤«¤éÀ¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢ÎëÌÚ½ßÇ·²ð¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤¬ÅÄÃæÊË¤Èº´Ìî³¤½®¡¢±¦¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤Ï°ËÅì½ãÌé¡¢º¸¤ÏÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢¥·¥ã¥É¡¼¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤ÈÆ²°ÂÎ§¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤Ï¾®Àî¹Ò´ð¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÏÁ°¤«¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¥×¥ì¥¹¤ò¤«¤±¡¢Áê¼ê¤Î·ä¤ò¤¦¤«¤¬¤¦¡£³«»Ï£µÊ¬¤Ë¤Ï°ËÅì¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥Ë¥¢¤ËÁö¤ê¹þ¤ó¤À¾®Àî¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¥´¡¼¥ëº¸¤Ë³°¤ì¤ë¡£¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£
¡¡13Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥Ô¥ó¥Á¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤Æ»ö¤Ê¤¤ò¤òÆÀ¤ë¡£
¡¡£³Ëç¤ÎCB¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Á¡¢¤½¤³¤«¤é±Ô¤¤½Ä¥Ñ¥¹¤òÁ÷¤ë¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¸å¤Î£³¿ÍÌÜ¤ÎÆ°¤¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤á¤Ê¤¤¡£º´Ìî¤ÎÃæ±ûÆÍÇË¤«¤é¤Î¥µ¥¤¥É¤Ø¤ÎÅ¸³«¤â¸÷¤ë¡£
¡¡»×¤¦¤è¤¦¤Ë¹¶·â¤Î·Á¤òºî¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢21Ê¬¤Ë°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤«¤ì¤Æ¼ºÅÀ¡£ºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ß¥²¥ë¡¦¥¢¥ë¥ß¥í¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿·â¡£26Ê¬¡¢Áê¼ê¿ØÆâ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤¿Î®¤ì¤«¤é¡¢¾®Àî¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°Ãæ±û¤Ç±¦Â¤ò»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯¿¶¤êÈ´¤¯¡£GK¤¬ÃÆ¤¤¤ÆÆ¬¾å¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤ËµÛ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¹¶Àª¤ò¶¯¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î£´Ê¬¸å¤Ë¤â·èÄêµ¡¡£±¦¥µ¥¤¥É¤Î°ËÅì¤Î¥¯¥í¥¹¤¬Î®¤ì¡¢¤³¤ì¤òÃæÂ¼¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢º¸¤«¤é¥À¥¤¥ì¥¯¥È¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£È¿±þ¤·¤¿ÆîÌî¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡40Ê¬¡¢ÃæÂ¼¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¾®Àî¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤âGK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁø¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ£±¡Ý£±¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡Û¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤¡õ¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÈÂÐÀï¡ªÆîÊÆÀª¤È¤ÎÏ¢Àï¤ËÄ©¤àÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
