¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ーWÇÕ¤Ç½éÂå²¦¼Ô¡¡ÂçÊ¬¸©¤Î¹â¹»À¸¤¬º´Æ£ÃÎ»ö¤ËÍ¥¾¡Êó¹ð
´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¡¦¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿ÂçÊ¬¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸¤é3¿Í¤¬10Æü¡¢º´Æ£ÃÎ»ö¤ËÂç²ñÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ーWÇÕ¤Ç½éÂå²¦¼Ô¡¡ÂçÊ¬¸©¤Î¹â¹»À¸¤¬º´Æ£ÃÎ»ö¤ËÍ¥¾¡Êó¹ð
¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ーÆüËÜÂåÉ½¤Ç¾ðÊó²Ê³Ø¹â¹»3Ç¯¤ÎÊ¿²¬ºéÂç¤µ¤ó¤È¾åÌîÝ¥¤µ¤ó¡¢Â´¶ÈÀ¸¤Î°æÍ¥·î¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
3¿Í¤Ï9·î24Æü¤«¤é´Ú¹ñ¡¦¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤Î¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ë½Ð¾ì¡£33¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é1608¿Í¤¬½Ð¾ì¤·¤¿¹ñÊÌÂÐ¹³Àï¤Ë5¿Í1¥Áー¥à¤ÇÎ×¤ß¸«»ö¡¢½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥Ðー¤Î¤¦¤Á¡¢¹â¹»À¸¤ÎÊ¿²¬¤µ¤ó¤È¾åÌî¤µ¤ó¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¡¢¶ÛÄ¥¤·¤¿¤â¤Î¤Î¥²ー¥à¤Ë½¸Ãæ¤··è¾¡¥´ー¥ë¤ò·è¤á¤¿¤Ê¤É¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÆüËÜÂåÉ½ ¾ðÊó²Ê³Ø¹â¹»3Ç¯¡¦Ê¿²¬ºéÂçÁª¼ê¡Ë¡ÖÂçÊ¬¸©¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤³¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò¤È¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÊÆüËÜÂåÉ½ ¾ðÊó²Ê³Ø¹â¹»3Ç¯¡¦¾åÌîÝ¥Áª¼ê¡Ë¡Ö¤Þ¤¿2Ç¯¸å¤ËWÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤â¡¢Ï¢ÇÆ¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
3¿Í¤Ï¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×2Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÀ¤³¦°ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥É¥íー¥ó¥µ¥Ã¥«ー¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£