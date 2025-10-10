千代田桃、陽夏木ミカンの等身大フィギュア初展示！まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展 みに 〜まぞくたちの進む道〜in横浜
メディコス・エンタテインメントは、「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展 みに 〜まぞくたちの進む道〜in横浜」をマルイシティ横浜にて開催します。
2025年11月14日(金)から11月30日(日)までの期間限定で、新たな展示やグッズが登場するファン必見のイベントです！
開催期間：2025年11月14日(金)〜2025年11月30日(日)
開催場所：マルイシティ横浜 (展示・VRエリア：7F／物販エリア：4F)
チケット：プレミアム先行チケット 2025年10月10日(金)18:00〜、一般チケット 2025年10月24日(金)〜
好評を博した「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展」の一部展示が、新たな追加要素と共に横浜に登場！
前回に続き「シャドウミストレス優子」の等身大フィギュアはもちろん、クラウドファンディングで実現した「千代田桃」と「陽夏木ミカン」の等身大フィギュアが初展示されます。
さらに、大好評だった「すごい映像コーナー」がVR映像化し、より没入感のある体験が可能になりました。
お誕生日衣装の描き下ろしイラストには新たに4キャラクターが追加され、関連グッズの販売や特典配布など、盛りだくさんの内容です。
展示エリア
展示エリアでは、ファン必見の貴重なアイテムが多数展示されます。
特に注目の展示内容を紹介します！
等身大フィギュア
「シャドウミストレス優子」に加え、クラウドファンディングで実現した「千代田桃」と「陽夏木ミカン」の等身大フィギュアが初登場！
細部までこだわり抜かれたハイクオリティなフィギュアを間近で見ることができる貴重な機会です。
お誕生日衣装描き下ろし
原作者・伊藤いづも先生デザインのキュートなお誕生日衣装の描き下ろしイラストに、「千代田桃」「リリス」「陽夏木ミカン」「リコ」の4人が新たに追加！
描き下ろしイラストを使用した等身大パネルと共に、各キャラクターの思い出を振り返るスペシャルなバースデー展示が楽しめます。
VRエリア
前回大好評だった「すごい映像コーナー」が、VR映像になってパワーアップ！
VRゴーグルを通して、「シャドウミストレス優子」や「千代田桃」とのリアルな触れ合いや、新規追加された歌とダンスを迫力満点の臨場感で体験できます。
イベントオリジナルグッズ
物販エリアでは、新規描き下ろしイラストなどを使用した新商品が多数販売されます。
アクリルスタンドやクリアファイル、トレーディング缶バッジなど、ファンなら見逃せないアイテムが盛りだくさんです。
各種特典
会場では、入場特典や購入特典など、豪華な特典が用意されています。
入場特典
展示エリアでは「入場チケット風特典(全5種)」、VRエリアでは「入場特典イラストカード(全5種)」が、それぞれランダムで1枚プレゼントされます。
物販購入特典
会場で関連商品を3,000円(税込)購入ごとに「特典イラストカード(全6種)」がランダムで1枚もらえます。
さらに、10,000円(税込)以上購入すると「会場限定オリジナルショッパー」が1枚プレゼントされるほか、展示される等身大パネルが当たるキャンペーンも実施されます。
初登場の等身大フィギュアやパワーアップしたVR体験など、見どころ満載のイベント。
描き下ろしイラストを使用した新作グッズや豪華特典もファンにはたまりません。
マルイシティ横浜で開催される「まちカドまぞく だぶるあにばーさりー展 みに 〜まぞくたちの進む道〜in横浜」の紹介でした。
